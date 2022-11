Cristina Kirchner volvió a embestir contra la jueza Capuchetti y denunció "nuevas y graves irregularidades"

Qué dice el video de Cristina Kirchner contra la jueza Capuchetti

“En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti”, indicó Cristina Kirchner junto al editado que contaba con la voz en off de la periodista Julia Mengolini.

En el video, la expresidenta volvió a cargar contra el diputado opositor Gerardo Milman y también contra su mano derecha, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Embed En este video de 4 minutos 4 segundos, vas a conocer las nuevas y muy graves irregularidades de la no investigación de la jueza Capuchetti. pic.twitter.com/GuO6wW9cvb — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 16, 2022

“El diputado Milman había presentado el 18 de agosto un proyecto en el que sospechosamente alertaba sobre un posible falso atentado contra Cristina. Pero no fue el único. El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó un pedido de informes para conocer el funcionamiento de la custodia de la Vicepresidenta y su familia, la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios”, asegura el contenido audiovisual, para luego lanzar una serie de interrogantes: “¿Para qué quería Milman tener acceso a esa información tan sensible sobre la Seguridad de Cristina? Aún no lo sabemos porque Capuchetti nunca lo investigó”.

Además, Cristina Kirchner acusó a la jueza Capuchetti de ser, durante la presidencia de Mauricio Macri “una asidua visitante de la Agencia Federal de Inteligencia, que estaba comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ambos procesados por espionaje al Instituto Patria”.