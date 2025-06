Cristina presa: los 4 sectores claves del peronismo que van a marcar el rumbo de la oposición durante la detención domiciliaria

Algo se vio en la marcha del miércoles. La foto fue de unidad, pero no tanto. Podría haber existido una foto que no existió: un escenario con Máximo Kirchner (el heredero), Axel Kicillof (el hijo político), Sergio Massa (el aliado táctico), Héctor Daer (columna vertebral del peronismo), todos los gobernadores y algunos aliados más. Pero no pasó... ni va a pasar.