La propuesta que Selva no esperaba y que la hizo llorar en vivo tras salir de Gran Hermano: "Es como ganar"

"Qué merecido, te lo merecés tanto", sostuvo la panelista Sol Pérez. "Esto es como ganar Gran Hermano", acotó Ceferino Reato.

Luego, ingresó su amigo Pablo Atkinson, quien había acompañado a la charrúa en la casa más famosa del país y que también estará en el show que se verá en la calle Corrientes.

"¿Vos sabías y no le contaste nada a ella?", le preguntó el animador. "No, la vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada", le reveló Atkinson.

Agradecida por el proyecto, la uruguaya volvió a remarcar: "Gracias a todos, gracias a Gran Hermano. Gracias, Santiago".

Por último, 'El Bicho', su marido, y los dos hijos ingresaron al estudio y Selva manifestó: "Mi marido y mis hijos son todo y mi vida. Ellos me impusan siempre. Aunque muchas veces no estén muy de acuerdo, pero siempre me dan para adelante. Son la bendición más grande de mi vida".

Juan Pablo lanzó una durísima acusación contra Selva y Eugenia tras salir de Gran Hermano

El último lunes Juan Pablo de Vigili quedó fuera de Gran Hermano 2024 (Telefe) tras perder el intenso mano a mano contra Selva Pérez, en lo que fue la última placa negativa de esta temporada.

Lo que sorprendió a Devi fue descubrir que quienes integraban con él el grupo de Los Hongos, es decir, Eugenia Ruiz y Selva Pérez, decidieron votarlo. Algo que, por sus convicciones personales, él jamás contempló hacer con ellas. Esta situación generó tensión en los últimos días entre el trío, especialmente luego de que Eugenia fuera la única que logró escapar de la nominación.

Ambos interpretaron rápidamente que quedarían expuestos, y no se equivocaron. Fue entonces cuando la uruguaya y la santiagueña apuntaron contra el correntino, tildándolo de "tibio". Aunque él mantuvo su tono mesurado, dejó en claro su incomodidad con lo ocurrido. Finalmente, no logró evitar la salida del juego. “Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre”, explicó Devi durante su despedida en el confesionario. Y cuando Santiago del Moro le comunicó su eliminación, Juan Pablo respondió con firmeza.

“Yo no traicioné a nadie [...] Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, lanzó molesto. Frente al pedido de Eugenia para una despedida, Devi se acercó y le dio un abrazo distante. Luego, replicó el gesto con Selva, a quien también ubicaba en el rol de traidora.

“Una tristeza. Hay gente que sabe cómo me manejé con ellos y, sin embargo, me puso en placa. Las quiero a ustedes también. No pasa nada. Elijo no hacer lo que me hacen y no es fácil mantener la cordura en esta casa”, dijo con serenidad antes de atravesar la puerta de salida junto a su valija y sus inseparables compañeros: sus perros Jaime y Bartolo.