image.png ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 desde julio.

Quiénes cobran el bono de $70.000 y cómo se paga

Jubilados y pensionados incluidos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las fechas de cobro se distribuyen según la terminación del DNI. Para quienes no superan el haber mínimo, los pagos se realizan entre el 8 y el 23 de julio, mientras que los que perciben montos superiores lo harán del 24 al 30 del mismo mes.

Este nuevo esquema busca ordenar los recursos, pero también implica que una parte de los jubilados ya no verá el plus acreditado en sus cuentas. Por eso, es clave revisar cuánto se cobra mensualmente y verificar si corresponde el bono o no.