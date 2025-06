¿Cristina va a poder salir al balcón? Las cinco decisiones que debe tomar la Justicia sobre las condiciones de detención

1. Prisión domiciliaria

La defensa de CFK se movió rápido. Beraldi y Llernovoy pidieron que la ex presidenta cumpla la condena bajo arresto domiciliario, no solo por su edad (72 años), sino por su condición de ex mandataria y las "circunstancias de seguridad extraordinarias" que la rodean, incluyendo el intento de magnicidio de 2022. El escrito -que es más bien un ensayo político que de petición técnica-suma una amenaza implícita: si no hay domiciliaria, irán a la Corte y a organismos internacionales para que se cumpla ese pedido.