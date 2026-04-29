La Justicia ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio y desestimó un recurso de ANSES.

cristinakirchnerdeclara_(reuters)4884_sq El Gobierno anticipó que apelará ante la Corte Suprema.

La postura del Gobierno y el próximo paso judicial

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la decisión judicial al sostener que “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria.

Además, la ANSES argumentó que no existe un derecho alimentario vulnerado y que el fallo incurre en una “errónea aplicación del derecho”. Pese a esos planteos, la Cámara volvió a rechazar el recurso y ratificó la cautelar vigente.

Diferencia clave: pensión restituida y jubilación suspendida

El tribunal marcó una distinción central: mientras la pensión como viuda debe ser restituida, la jubilación como expresidenta continuará suspendida, al considerar que la condena judicial sí habilita esa medida.

De esta manera, el caso seguirá su curso en la Corte Suprema, donde el Gobierno buscará revertir un fallo que, por ahora, garantiza el cobro de la pensión a Cristina Kirchner en medio de una fuerte disputa política y judicial.