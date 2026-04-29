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La Justicia ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio y desestimó un recurso de ANSES

Ante la decisión tomada por la Sala III del tribunal, el Ministerio de Capital Humano anunció que apelará ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio y desestimó un recurso de ANSES.

La Justicia ordenó que Cristina Kirchner cobre la pensión de privilegio y desestimó un recurso de ANSES.

La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario presentado por la ANSES y dejó firme la medida cautelar que ordena restituir la pensión a Cristina Kirchner, en un fallo que reaviva la disputa judicial por sus haberes previsionales. El Gobierno anticipó que apelará ante la Corte Suprema.

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La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal y confirmada por el Ministerio de Capital Humano, que cuestionó el fallo y anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Se rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado la Anses contra la medida cautelar”, indicó el comunicado oficial.

El conflicto se remonta a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso, a través de la Resolución 1092, dar de baja dos beneficios que percibía la expresidenta: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación por su desempeño como jefa de Estado. La medida se tomó tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara ya había intervenido previamente y ordenado restituir la pensión, al considerar que el organismo previsional no podía eliminar el beneficio, sino en todo caso suspenderlo. En ese fallo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo coincidieron en la restitución, mientras que Nora Dorado no votó por encontrarse de licencia.

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El Gobierno anticipó que apelará ante la Corte Suprema.

El Gobierno anticipó que apelará ante la Corte Suprema.

La postura del Gobierno y el próximo paso judicial

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la decisión judicial al sostener que “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria.

Además, la ANSES argumentó que no existe un derecho alimentario vulnerado y que el fallo incurre en una “errónea aplicación del derecho”. Pese a esos planteos, la Cámara volvió a rechazar el recurso y ratificó la cautelar vigente.

Diferencia clave: pensión restituida y jubilación suspendida

El tribunal marcó una distinción central: mientras la pensión como viuda debe ser restituida, la jubilación como expresidenta continuará suspendida, al considerar que la condena judicial sí habilita esa medida.

De esta manera, el caso seguirá su curso en la Corte Suprema, donde el Gobierno buscará revertir un fallo que, por ahora, garantiza el cobro de la pensión a Cristina Kirchner en medio de una fuerte disputa política y judicial.

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