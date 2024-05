Daniel Scioli sobre Javier Milei: "Le van a tener que dar el premio Nobel de Economía"

"Los Premios Nobel de Economía muchas veces es a teoría, aplicada. En este caso estamos viendo una transformación de la Argentina que en cinco meses se ponen la senda del superávit financiero, superávit comercial. Un cambio profundo se está encarando en la Argentina, con avances concretos impensados hace cinco meses, como los créditos hipotecarios", continuó.

Daniel Scioli sobre las críticas

En diálogo con LN+, Scioli también apuntó contra quienes lo critican por formar parte del gobierno de Milei, tras haber sido funcionario de la gestión de Alberto Fernández. "Sigan criticando, que más motivación y fuerzas me dan. Siempre he luchado contra las adversidades y estoy convencido de que por esta senda vamos a ir encontrando un país mejor en todo sentido", afirmó.

Al ser consultado acerca de por qué no criticó en su momento al entonces ministro de Economía Sergio Massa: “Porque siempre fui un tipo prudente y responsable y yo hacía mi trabajo en Brasil”. En tanto, sobre Cristina Kirchner, señaló: “La dinámica de las cosas genera genuinamente una renovación y ella va a seguir siendo una referencia. Yo no le he faltado el respeto nunca y menos lo voy a hacer ahora”.