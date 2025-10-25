En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
La Libertad Avanza
Elecciones 2025

Diego Santilli, el "colorado" del PRO que representa a Milei en la pelea por la provincia de Buenos Aires

Tras el escándalo por la renuncia de Espert, Santilli quedó primero en la lista libertaria, aunque su nombre aparece tercero en la boleta. Milei busca polarizar las elecciones con el kirchnerismo en su principal bastión electoral y ampliar la base parlamentaria en la segunda etapa de mandato.

Diego Santilli

Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional de LLA-PRO en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

El actual diputado nacional del PRO, exvicejefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y ex candidato a gobernador bonaerense, finalmente fue el elegido por Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la estratégica provincia de Buenos Aires. Allí Milei busca plebiscitar su gestión en los comicios legislativos de este domingo, donde enfrentará la madre de todas las batallas en el principal bastión electoral del kirchnerismo.

Santilli, fue uno de los primeros dirigentes provenientes del PRO en sellar una alianza con Milei después de las elecciones presidenciales de 2023. Su incorporación formalizó la convergencia entre el sector libertario y el sector del espacio opositor del PRO bonaerense que conduce el jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo. Ambos negociaron con Karina Milei y sus armadores territoriales, Sebastián Pareja.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

Aunque el acuerdo político entre LLA y el PRO inicial ubicó a Santilli en el tercer lugar de la lista, el escándalo por la renuncia del primer candidato elegido por Milei, José Luis Espert (investigado judicialmente por su vínculo con un narcotraficante) terminó de ponerlo en primer plano. La Libertad Avanza no quería a un hombre del PRO encabezando, pero no le quedó más remedio que aceptarlo.

Santilli representa así a la alianza LLA-PRO que este domingo buscará fortalecer la representación parlamentaria que le dé gobernabilidad y apoyo a los proyectos de reformas estructurales que Milei impulsará en los dos años que le quedan de mandato hasta 2027.

Pero Santilli vivió la paradoja de no figurar su imagen en el casillero Violeta que representa a los candidatos de LLA, en la Boleta Única Papel. Tuvo que hacer malabares para promocionar su voto, luego de que la Justicia Electoral, rechazara por falta de tiempo, la reimpresión de las boletas en las que seguirá figurando en primer lugar la foto del renunciante José Luis Espert.

El "colorado", como lo llaman en el ambiente político, incluso hizo campaña con la posibilidad de pelarse, en alusión a la foto de Espert que se verá primero en la lista de LLA.

Con un discurso moderado, y que busca combinar experiencia politica, estructura política territorial del PRO y proyección para una eventual candidatura a gobernador en 2027, Santilli logró imponerse como una de las figuras clave en la estrategia política de Javier Milei. El diputado también figura entre los posibles nombres para un futuro recambio en el gabinete nacional.

Un perfil con trayectoria ejecutiva y territorial

larreta santilli.jpg

Su candidatura al frente de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) busca combinar experiencia política, estructura territorial y proyección nacional en el distrito más grande del país.

De 57 años, Santilli acumula más de dos décadas en la gestión pública, con experiencia en la Ciudad de Buenos Aires y vínculo directo con el territorio bonaerense.

Sin perder la identidad del PRO, su adhesión incondicional a La Libertad Avanza junto a Cristian Ritondo, marcó el camino para que se replicara la alianza del PRO con LLA en estas elecciones nacionales en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que ambas fuerzas se habían enfrentado en listas separadas en las legislativas porteñas de agosto.

Santilli tiene en su haber sido vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En 2021, compitió por primera vez en la provincia, cuando fue candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio.

Su desembarco en el espacio libertario lo ubica ahora en un nuevo rol: construir volumen político en la provincia de Buenos Aires para Milei, donde el presidente busca afianzar presencia institucional y apoyo legislativo, y según el resultado de domingo, podría anotarse en una futura pelea por la gobernación del mayor distrito electoral del país.

El armado de Milei en el principal distrito electoral

Santilli-Milei-e1759930919651

El propio Milei intervino en la definición de las candidaturas bonaerenses, junto con su hermana Karina Milei, responsable de la estrategia territorial del espacio.

En ese marco, la incorporación de Santilli fue interpretada como una señal hacia los votantes del centro político y sectores del PRO que acompañan al Gobierno nacional.

Santilli, según destacan en su entorno, articula su campaña con los intendentes y referentes locales de LLA, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el electorado bonaerense y consolidar el espacio en la provincia.

Un cierre de campaña sin estridencias

santilli campaña.jpg

Santilli inauguró su propio estilo con una furgoneta "la Santilleta" recorriendo los barrios más humildes del conurbano y el interior agropecuario con su en línea con la estrategia nacional.

Tras los comicios, el presidente acompañará a sus candidatos en el búnker del hotel Libertador, donde esperaran los resultados de este domingo, en los que Milei busca plebiscitar su gestión.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
