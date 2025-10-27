Romina Pereiro contó qué fue lo más difícil de su relación con Jorge Rial y cómo le afecta hoy en el amor

El “factor Rial” parece haber sido una sombra que la acompañó durante sus primeras citas. Con humor, relató que ser “la ex de” generaba temor en los hombres. “Al principio salían corriendo. Capaz conocía a alguno y si no es del medio no sabía quién era, pero cuando algún amigo le decía: ‘Che, guarda porque es la ex de Rial’, salían corriendo. Ahora ya no pasa porque él está en pareja, pero al principio fue terrible”, recordó entre risas.

Finalmente, Pereiro aseguró que estos años los dedicó a su crecimiento personal. “Todos estos años también me enfoqué en mí, en reconstruirme. Hice mucho trabajo de autoconocimiento en esto de decir: ‘¿Por qué no me funcionan las parejas?’ o ‘¿Qué es lo que estoy buscando?’”, reflexionó. Romina recordó además que “yo me casé dos veces”, una de ellas con Jorge, con quien dio el sí en abril de 2019 en una ceremonia íntima en Villa Urquiza ante 90 invitados. Aquella historia, sin embargo, duró menos de tres años, pero dejó en ella un aprendizaje que hoy abraza con madurez y serenidad.

image

Cuándo y dónde fue el casamiento de Romina Pereiro y Jorge Rial

Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron el 20 de abril de 2019 en una ceremonia íntima realizada en el salón El Abierto Eventos, ubicado en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. La celebración contó con alrededor de 80 a 90 invitados, entre familiares y amigos cercanos, y se desarrolló bajo una estricta consigna: no se permitía el uso de celulares para preservar la intimidad del encuentro. Durante la ceremonia, Rial pronunció emotivos votos en los que destacó que la vida le había dado “otra oportunidad” y que, gracias a Romina, había vuelto a creer en el amor.

La nutricionista lució un elegante vestido diseñado por Paz Cornú, mientras que el conductor se mostró visiblemente emocionado al dar el “sí” frente a sus hijas y su nieto. Tras la boda, los recién casados celebraron junto a sus seres queridos en una fiesta donde reinó la alegría y la discreción. Aquella noche marcó uno de los momentos más felices de la pareja, que decidió mantener los detalles del evento en reserva, alejándose de la exposición mediática que solía rodear a Rial.