Romina Pereiro contó qué fue lo más difícil de su relación con Jorge Rial y cómo le afecta hoy en el amor

La nutricionista Romina Pereiro se sinceró sobre qué fue lo peor de salir con Jorge Rial y qué le sucede con los hombres cuando saben que es su ex.

27 oct 2025, 16:59
Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron felices y enamorados, pero tres años después de la boda, el matrimonio llegó a su fin. Con total sinceridad y sin evasivas, la nutricionista habló sobre cómo fue su vida después de separarse de uno de los hombres más mediáticos del país. Lejos de los conflictos y las polémicas que suelen rodear a las rupturas del espectáculo, dejó en claro que su separación fue de mutuo acuerdo y con respeto. “Fue el proyecto el que no funcionó, no tuvimos problemas”, expresó Romina, desmintiendo versiones sobre terceros en discordia o una difícil división de bienes.

“Fue un proyecto que intentamos, no se pudo por un montón de circunstancias y decidimos que lo mejor para todos era cerrar la historia. Con todo el dolor del mundo, tomamos distancia, pero todo fue respetuoso y con amor”, reveló Pereiro en una entrevista con La Nación, destacando además su deseo de mantener la “buena onda” no solo con Jorge, sino también con sus hijas, porque “fuimos familia”.

Sin embargo, la exposición mediática fue uno de los aspectos más difíciles de sobrellevar para ella. Consultada sobre cómo vivió la popularidad de su exmarido, respondió con humor: “Un espanto (risas)”. Aunque entiende que estar casada con una figura como Rial implicaba ser observada, reconoció que nunca logró manejarlo del todo bien. “No sé, no lo pude manejar nunca”, admitió ante Pía Shaw, aunque también agradeció que, a nivel profesional, esa exposición le abrió muchas puertas.

En el plano personal, Romina también se sinceró sobre sus inseguridades. “Siempre fui celosa, pero tenía motivos”, confesó, explicando que los “hombres con poder son atractivos para muchas personas y era un tema”. Al ser consultada sobre si volvió a enamorarse, respondió sin rodeos: “No, todavía no. He intentado, pero no ha funcionado”, atribuyendo esa dificultad a que “está difícil el mercado”, algo que —según dijo— también le comentan sus amigas solteras.

El “factor Rial” parece haber sido una sombra que la acompañó durante sus primeras citas. Con humor, relató que ser “la ex de” generaba temor en los hombres. “Al principio salían corriendo. Capaz conocía a alguno y si no es del medio no sabía quién era, pero cuando algún amigo le decía: ‘Che, guarda porque es la ex de Rial’, salían corriendo. Ahora ya no pasa porque él está en pareja, pero al principio fue terrible”, recordó entre risas.

Finalmente, Pereiro aseguró que estos años los dedicó a su crecimiento personal. “Todos estos años también me enfoqué en mí, en reconstruirme. Hice mucho trabajo de autoconocimiento en esto de decir: ‘¿Por qué no me funcionan las parejas?’ o ‘¿Qué es lo que estoy buscando?’”, reflexionó. Romina recordó además que “yo me casé dos veces”, una de ellas con Jorge, con quien dio el sí en abril de 2019 en una ceremonia íntima en Villa Urquiza ante 90 invitados. Aquella historia, sin embargo, duró menos de tres años, pero dejó en ella un aprendizaje que hoy abraza con madurez y serenidad.

Cuándo y dónde fue el casamiento de Romina Pereiro y Jorge Rial

Romina Pereiro y Jorge Rial se casaron el 20 de abril de 2019 en una ceremonia íntima realizada en el salón El Abierto Eventos, ubicado en Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Aires. La celebración contó con alrededor de 80 a 90 invitados, entre familiares y amigos cercanos, y se desarrolló bajo una estricta consigna: no se permitía el uso de celulares para preservar la intimidad del encuentro. Durante la ceremonia, Rial pronunció emotivos votos en los que destacó que la vida le había dado “otra oportunidad” y que, gracias a Romina, había vuelto a creer en el amor.

La nutricionista lució un elegante vestido diseñado por Paz Cornú, mientras que el conductor se mostró visiblemente emocionado al dar el “sí” frente a sus hijas y su nieto. Tras la boda, los recién casados celebraron junto a sus seres queridos en una fiesta donde reinó la alegría y la discreción. Aquella noche marcó uno de los momentos más felices de la pareja, que decidió mantener los detalles del evento en reserva, alejándose de la exposición mediática que solía rodear a Rial.

     

 

