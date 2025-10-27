En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
BOMBAZO

El futuro de Franco Colapinto en la F1: un importante medio asegura que Alpine ya tomó una decisión

Según Motorsport, el anuncio sobre la decisión que tomó Alpine sobre el futuro de Franco Colapinto se hará antes del Gran Premio de Brasil. Los detalles.

El futuro de Franco Colapinto en la F1: un importante medio asegura que Alpine ya tomó una decisión

Todo parece indicar que Franco Colapinto continuará en Alpine en 2026. El piloto argentino, que debutó esta temporada en la Fórmula 1, atraviesa un momento de consolidación dentro del equipo francés y, según el sitio especializado Motorsport, su continuidad estaría prácticamente asegurada.

Leé también Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México, que tuvo como ganador a Lando Norris
Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters .
image

“El acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente”, informó el periodista Roberto Chinchero, una de las voces más reconocidas del automovilismo internacional. De acuerdo con su publicación, el anuncio oficial se produciría antes del Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre, en el circuito de Interlagos.

Por qué Alpine decidió apostar nuevamente por Colapinto

Según Motorsport, la escudería quedó satisfecha con las mejoras que el argentino mostró en la segunda parte de la temporada, tanto en ritmo de carrera como en clasificación. A pesar de las limitaciones del monoplaza, Colapinto logró igualar e incluso superar en algunas ocasiones los tiempos de su compañero Pierre Gasly, lo que terminó por convencer a los directivos del equipo.

Otro indicio de su continuidad fue la presencia de representantes de los principales patrocinadores del piloto argentino en el paddock durante el Gran Premio de México, una señal de respaldo comercial clave para el futuro de la relación con Alpine.

Desde su debut en la máxima categoría, Colapinto mostró madurez, consistencia y una rápida adaptación a las exigencias del nuevo entorno. Aunque los resultados del equipo no acompañaron debido al bajo rendimiento del coche, su desempeño individual le permitió destacarse como una de las revelaciones de la temporada.

Qué dijo el jefe de Alpine sobre el trabajo de Colapinto

Tras la carrera en México, el director de Alpine, Steve Nielsen, habló con los medios y valoró la labor de sus pilotos en un contexto adverso. “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista”, destacó.

Sus palabras fueron interpretadas como un respaldo directo hacia el argentino, que ha mostrado una gran capacidad de trabajo y una fuerte mentalidad competitiva en su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1.

Qué pilotos quedaron descartados y cómo influye eso en la decisión

Con la continuidad de Colapinto prácticamente confirmada, Paul Aron y Jack Doohan —dos de los jóvenes talentos que aspiraban a un lugar en el equipo— quedaron relegados. Además, otros pilotos con experiencia, como Checo Pérez o Valtteri Bottas, ya aseguraron su futuro en el nuevo equipo de Cadillac, lo que redujo las opciones en el mercado de fichajes.

De este modo, el argentino se consolida como la apuesta más firme y confiable para Alpine en el mediano plazo, respaldado tanto por su rendimiento en pista como por el creciente apoyo de los fanáticos y sponsors.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

El próximo compromiso del piloto será el Gran Premio de Brasil, donde volverá a subirse al monoplaza de Alpine en el circuito de Interlagos.

Agenda del GP de Brasil:

  • Viernes 7 de noviembre

    • Práctica Libre: 11:30

    • Clasificación Carrera Sprint: 15:30

  • Sábado 8 de noviembre

    • Carrera Sprint: 11:00

    • Clasificación: 15:00

  • Domingo 9 de noviembre

    • Carrera: 14:00

Si se confirma lo adelantado por la prensa internacional, el anuncio oficial sobre su continuidad podría llegar antes de que el semáforo se apague en Brasil. De concretarse, sería una noticia histórica para el automovilismo argentino, que volvería a tener a un piloto estable en la Fórmula 1 por segundo año consecutivo.

Se habló de
Franco Colapinto Alpine
