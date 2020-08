Duhalde habló sobre sus dichos sobre un golpe de Estado: "Se me escapó la tortuga"

Eduardo Duhalde en Animales Sueltos

En un mano a mano con Mauro Viale (A24), Eduardo Duhalde trató de explicar sus dichos sobre un eventual golpe de Estado el año que viene. Según contó, un militar de su confianza le aseguró que estaban preparando un golpe y él entonces llamó a Cristina Kirchner para advertirle. La vicepresidenta le sugirió que hablara con Agustín Rossi y así lo hizo. Luego el ministro de Defensa lo tranquilizó diciéndole que las Fuerzas Armadas estaban para resguardar la democracia.

"¿Qué tiene que hacer un dirigente, en este caso, un ex presidente, si una persona a la que le tiene mucha confianza, le dice que están preparando un golpe de estado?" , se preguntó al aire Duhalde. Si bien no quiso revelar quién le advirtió de esta situación sí le dio el nombre a Rossi. "Yo ahora ya estoy muy tranquilo porque todos me dijeron 'Rossi tiene razón".

Más adelante advirtió que "se le escapó la tortuga" cuando reveló sus preocupaciones en un programa de televisión y admitió que tuvo "un momento de desconexión con la realidad".