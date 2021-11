El editorial de Baby Etchecopar: "¿Hasta cuándo?".

"Y nosotros, como somos muy pelotudos, asumimos que no podíamos hablar del ejército, ni podíamos desfilar". "Y nosotros, como somos muy pelotudos, asumimos que no podíamos hablar del ejército, ni podíamos desfilar".

"A mí me gusta honrar a las Fuerzas, porque son los que nos cuidan. A mí un policía me hizo un torniquete y me salvó de los delincuentes hijos de puta. Y que haya tres parias, como estos que mataron a Lucas González, no quiere decir que tengamos que escupir a los policías". "A mí me gusta honrar a las Fuerzas, porque son los que nos cuidan. A mí un policía me hizo un torniquete y me salvó de los delincuentes hijos de puta. Y que haya tres parias, como estos que mataron a Lucas González, no quiere decir que tengamos que escupir a los policías".

"No hay país con soberanía sin fuerzas armadas, sin policía, gendarmería, la marina o la prefectura". "No hay país con soberanía sin fuerzas armadas, sin policía, gendarmería, la marina o la prefectura".

"Aprendamos a decir 'viva la patria', aprendamos a honrar la bandera, aprendamos a darle un agua mineral a un policía, comprarles una manzana, decirles 'perdón y gracias por defenderme y cuidarme'". "Aprendamos a decir 'viva la patria', aprendamos a honrar la bandera, aprendamos a darle un agua mineral a un policía, comprarles una manzana, decirles 'perdón y gracias por defenderme y cuidarme'".

"No es lógico que hagamos un país donde imperan los delincuentes". "No es lógico que hagamos un país donde imperan los delincuentes".

El editorial completo de Baby Etchecopar