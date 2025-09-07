En vivo Radio La Red
Política
Gobernador
Martín Llaryora
ELECCIONES 2025

El gobernador de Córdoba criticó al Presidente tras el resultado en Provincia

Luego de la contundente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses, Martín Llaryora advirtió que "con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas".

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, lanzó un mensaje con fuerte tono político y social que rápidamente generó repercusión. En sus palabras, advirtió que "sin gestión, no hay futuro", y llamó al Gobierno a escuchar lo que está ocurriendo en las sucesivas elecciones provinciales. Para el gobernador, la gente pide un cambio de rumbo que asegure crecimiento, desarrollo, paz y seguridad.

Llaryora destacó que los comicios bonaerenses dejaron en claro un llamado de atención hacia la conducción nacional. Según explicó, la demanda social ya no admite respuestas abstractas ni confrontaciones políticas que dividan, sino soluciones concretas que mejoren la vida diaria.

El gobernador cordobés planteó que las familias argentinas no llegan a fin de mes y que esa dificultad no se resuelve con discursos cargados de tensión. “Con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”, subrayó.

Córdoba y Santa Fe, unidas en el reclamo al Gobierno Nacional

En la misma línea de Llaryora, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, aseguró: "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro."

A su vez, resaltó: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER."

"Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí", concluyó el mandatario santafesino.

Elecciones 2025: contundente victoria del peronismo contra LLA

Fuerza Patria se impuso en las elecciones bonaerenses. Con más del 80% de votos escrutados, el peronismo obtiene 46,9 puntos contra 33,8% de La Libertad Avanza. La brecha de casi 15 puntos se consiguió gracias a un amplio margen en el conurbano bonaerense y una muy buena elección en el interior de la provincia, donde se preveía que el oficialismo se haría fuerte.

El nivel de participación se ubicó en el 63,19 %, una cifra que representa una leve mejora respecto a comicios provinciales anteriores, aunque sigue siendo baja en comparación con elecciones generales nacionales.

Fuerza Patria se impuso en las cuatro secciones electorales ya computadas, tanto en la categoría de diputados como de senadores provinciales, y se garantizó el control de la mayoría de las bancas en disputa.

