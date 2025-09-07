El gobernador de Córdoba criticó al Presidente tras el resultado en Provincia

A su vez, resaltó: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER."

"Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí", concluyó el mandatario santafesino.

Embed En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

Elecciones 2025: contundente victoria del peronismo contra LLA

Fuerza Patria se impuso en las elecciones bonaerenses. Con más del 80% de votos escrutados, el peronismo obtiene 46,9 puntos contra 33,8% de La Libertad Avanza. La brecha de casi 15 puntos se consiguió gracias a un amplio margen en el conurbano bonaerense y una muy buena elección en el interior de la provincia, donde se preveía que el oficialismo se haría fuerte.

El nivel de participación se ubicó en el 63,19 %, una cifra que representa una leve mejora respecto a comicios provinciales anteriores, aunque sigue siendo baja en comparación con elecciones generales nacionales.

Fuerza Patria se impuso en las cuatro secciones electorales ya computadas, tanto en la categoría de diputados como de senadores provinciales, y se garantizó el control de la mayoría de las bancas en disputa.