Elecciones bonaerenses: cuántas personas no fueron a votar

El contexto nacional: baja participación en casi todas las provincias

El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires. En lo que va del año, en 8 de las 9 elecciones provinciales previas tampoco se alcanzó el 66% de participación. Solo Corrientes superó el 70%.

En el resto de los distritos —como Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA y Santa Fe— la asistencia fue más baja. El piso se dio en Santa Fe, con apenas 52% en las municipales de junio, el mismo porcentaje registrado en Chaco en mayo.

Comparación con elecciones anteriores

Entre 2013 y 2023, la participación promedio en Buenos Aires fue del 76%. Los registros más bajos hasta ahora habían sido:

2021: 70,2%, aún influido por la pandemia.

2023: 75,8%.

El contraste es notorio: mientras en la última década la concurrencia superaba siempre el 70%, en 2025 se desplomó al 63%, generando alarma en todos los espacios políticos.

Factores que explican la baja participación

Analistas señalan que la caída en la concurrencia responde a varios factores:

Desdoblamiento electoral en varias provincias.

Desconocimiento de los cargos a elegir.

Desinterés y apatía ciudadana.

Desconfianza en la política y en los partidos tradicionales.

Cómo votaron los bonaerenses en 2021 y 2023

En 2021, de los 13.584.694 electores habilitados, votaron 9.540.391 (70,2%). Hubo más de 4 millones de ausentes.

En 2023, con 14.059.933 habilitados, participaron 10.670.480 (75,9%). El ausentismo alcanzó a casi 4 millones de personas.

En ambos comicios, la Primera y Tercera Sección Electoral —las más populosas, con más de 5 millones de electores cada una— concentraron el mayor número de ausentes: 1,2 millones en la Primera y 1,2 millones en la Tercera en 2023.

En contraste, la Cuarta y Segunda Sección fueron las que mostraron mayor compromiso, con participaciones superiores al 79%.