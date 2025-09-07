En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones
Estadísticas

Elecciones bonaerenses: cuántas personas no fueron a votar

La participación electoral en territorio bonaerense estuvo en el 63%, que superó las expectativas, pero, aún así, existió un número grande de ausentismo.

La Libertad Avanza denunció cambió de urnas en las generales (Foto: archivo)

La Libertad Avanza denunció cambió de urnas en las generales (Foto: archivo)

La provincia de Buenos Aires vivió este domingo una jornada electoral marcada por el ausentismo. Según los primeros datos, la participación se ubicó entre el 63%, lo que significa que más de 5 millones de bonaerenses no fueron a votar en ninguna de las 41.189 mesas habilitadas.

Leé también Elecciones en la provincia de Buenos Aires: la participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional
La participación llegó al 63%, por encima del promedio nacional. 

Si se confirma oficialmente, este sería el peor registro desde el regreso de la democracia en 1983, muy por debajo del promedio histórico del 76% para elecciones legislativas en la Provincia.

Hasta el mediodía había votado menos del 30% del padrón, mientras que hacia las 16 la cifra apenas superaba el 50%. Los datos oficiales se difundirán después de las 21, pero la tendencia ya marca un récord negativo.

El padrón bonaerense está compuesto por 14.376.592 electores (13.361.359 nativos y 1.015.233 extranjeros). Con los números preliminares, sufragaron poco más de 9 millones de personas, mientras que el ausentismo rondó entre el 35% y el 37%.

descarga (8)

El contexto nacional: baja participación en casi todas las provincias

El fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires. En lo que va del año, en 8 de las 9 elecciones provinciales previas tampoco se alcanzó el 66% de participación. Solo Corrientes superó el 70%.

En el resto de los distritos —como Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA y Santa Fe— la asistencia fue más baja. El piso se dio en Santa Fe, con apenas 52% en las municipales de junio, el mismo porcentaje registrado en Chaco en mayo.

Comparación con elecciones anteriores

Entre 2013 y 2023, la participación promedio en Buenos Aires fue del 76%. Los registros más bajos hasta ahora habían sido:

  • 2021: 70,2%, aún influido por la pandemia.
  • 2023: 75,8%.

El contraste es notorio: mientras en la última década la concurrencia superaba siempre el 70%, en 2025 se desplomó al 63%, generando alarma en todos los espacios políticos.

Factores que explican la baja participación

Analistas señalan que la caída en la concurrencia responde a varios factores:

  • Desdoblamiento electoral en varias provincias.
  • Desconocimiento de los cargos a elegir.
  • Desinterés y apatía ciudadana.
  • Desconfianza en la política y en los partidos tradicionales.

Cómo votaron los bonaerenses en 2021 y 2023

  • En 2021, de los 13.584.694 electores habilitados, votaron 9.540.391 (70,2%). Hubo más de 4 millones de ausentes.
  • En 2023, con 14.059.933 habilitados, participaron 10.670.480 (75,9%). El ausentismo alcanzó a casi 4 millones de personas.

En ambos comicios, la Primera y Tercera Sección Electoral —las más populosas, con más de 5 millones de electores cada una— concentraron el mayor número de ausentes: 1,2 millones en la Primera y 1,2 millones en la Tercera en 2023.

En contraste, la Cuarta y Segunda Sección fueron las que mostraron mayor compromiso, con participaciones superiores al 79%.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones
Notas relacionadas
El peronismo confirmó la ventaja en las elecciones: "Estamos en un escenario de triunfo bastante importante"
Contundente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses: ganó por 13 puntos de diferencia
Sebastián Pareja reconoció la derrota de LLA en Provincia: "Este resultado no es el que uno espera"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar