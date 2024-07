El Gobernador de Tierra del Fuego convocó a reformar la Constitución

Según trascendió, los artículos a reformar son 70 de los 210 que componen la Constitución fueguina y, pese a que lo negó en reiteradas oportunidades, no se descarta que la reforma habilite la posibilidad de una re-re elección que le permita a Melella postularse para un tercer mandato.

Entre los temas que el gobernador de Tierra del Fuego propone reformar se encuentra terminar con la reelección indefinida de los legisladores, para cuyos mandatos propone la misma extensión que el cargo de gobernador. Asimismo, la inclusión de las islas del Atlántico Sur y la Antártida como parte de los límites provinciales.

Gustavo Melella, sobre la Reforma Constitucional

“Desde que era Intendente de Río Grande estoy convencido de que debemos reformar nuestra Constitución y así lo expresé todos estos años, porque si bien la actual es moderna y tiene muchas cosas buenas, en estas décadas pasaron muchas cosas y el mundo ya no es igual”, sostuvo en una entrevista con FM 96.9, “La 97 Radio Fueguina” de Río Grande.

Y añadió: “Vivimos en un país y una provincia muy distintos a los de aquella época. Hemos vivido una revolución tecnológica que no se podía ni imaginar. En aquellos años no existía internet, no existía la tecnología de desarrollo de hidrocarburos y recursos naturales que tenemos hoy, no existía la misma conciencia ambiental que ahora, ni siquiera teníamos los límites que tenemos hoy que incluyen a las islas del Atlántico Sur y a la Antártida”.

En ese marco, el Gobernador fueguino explicó que “por eso es momento de repensar la provincia para los próximos 30 o 35 años, ese es el desafío. Todos los fueguinos y fueguinas debemos darnos esta discusión, aportar entre todos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros abuelos”.

“Hay cosas que tenemos que cambiar. Es otro mundo, otra ciudadanía, otra forma de relacionarnos. Debemos plasmar en nuestra constitución esos cambios mirando a futuro, redefinir nuestras instituciones, eliminar los privilegios de unos pocos y pensar una provincia para todos y todas”, completó.