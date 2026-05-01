Quién es Dmitrii Novikov, el ruso detenido por una red de fake news contra el Gobierno

Cómo ingreso al país el presunto espía ruso

De acuerdo con información oficial, Novikov ingresó el 12 de abril a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo procedente de San Pablo. Tenía previsto regresar a Brasil una semana más tarde después, pero no utilizó ese pasaje y extendió su estadía en la Argentina.

Tras su detención en Lanús, Migraciones resolvió cancelar su residencia transitoria, ordenar su expulsión y prohibirle el reingreso de manera permanente, por haber desnaturalizado su ingreso al país. El juzgado interviniente también dispuso su retención preventiva al considerar que existía riesgo de fuga y que su permanencia representaba una amenaza para la seguridad nacional.

El antecedente Novikov

El caso cuenta con antecedentes en el exterior. En septiembre del año pasado, Novikov había sido detenido en República Dominicana, donde, según la Procuraduría General de ese país, coordinaba una red de ciberinfluencia vinculada a un proyecto conocido como “Lakhta” o “La Compañía”, orientado a difundir contenido político en redes sociales.

De acuerdo con esa investigación del país caribeño, "dichas operaciones buscaban incidir en la opinión pública, con impactos directos tanto en la República Dominicana como en otros países de la región, entre los que figuran Argentina y su gobierno actual".

alejandra-monteoliva-actual-secretaria-de-seguridad-asumira-en-reemplazo-de-patricia-bullrich-foto-prensa-seguridad-K3YLWSGRAZHYFOE4LVU5RXSADI “Novikov entró como turista, pero venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones”, aseguró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sobre el ingreso del ciudadano ruso.

Informes periodísticos lo vincularon además con la denominada “fábrica de trolls” asociada a estructuras ligadas al empresario ruso Evgueni Prigozhin. En 2018, autoridades de Estados Unidos acusaron a integrantes de ese entramado de interferir en procesos electorales de 2016 mediante campañas de desinformación.

En paralelo, una investigación internacional replicada por el consorcio Filtraleaks reveló el supuesto financiamiento de contenidos publicados en medios argentinos con el objetivo de perjudicar la imagen del actual Gobierno, lo que habría incluido la producción de más de 250 notas. Según esas versiones, Novikov habría estado al frente de esa estrategia. Mientras avanza el proceso, permanece detenido a la espera de su expulsión del país.