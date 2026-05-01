Violento ataque con bombas molotov a un colegio en Villa Ballester: quedó grabado y buscan a dos sospechosos

Conmoción y misterio en el barrio

El episodio generó fuerte preocupación entre los vecinos, que aseguran no reconocer a los responsables ni entender el motivo del ataque. “Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos quiénes son ni por qué lo hicieron, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”, relató una vecina.

En esa línea, no se descarta que se trate de un hecho de vandalismo. “Desconocemos el motivo, no son conocidos, capaz son algunos chicos bandoleros”, agregó.

el-hecho-quedo-registrado-en-una-camara-de-seguridad-de-la-cuadra-foto-captura-tn-XKMTO575RVBCDIBP72EKTPIJKM El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la cuadra.

Investigación en marcha y sin detenidos

Según trascendió, la institución pertenece a una congregación con sede en Tres de Febrero. La causa quedó en manos de la DDI local, que analiza las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes.

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados, mientras crece la preocupación por la reiteración de hechos violentos vinculados a escuelas en la provincia de Buenos Aires.