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Violento ataque con bombas molotov a un colegio en Villa Ballester: quedó grabado y buscan a dos sospechosos

Las imágenes muestran cómo una moto se detiene frente a la institución y uno de sus ocupantes desciende para arrojar dos artefactos incendiarios contra las ventanas.

Los implicados son dos y aún no fueron identificados por las autoridades. 

Los implicados son dos y aún no fueron identificados por las autoridades. 

La violencia en entornos escolares vuelve a generar alarma en el conurbano bonaerense. Un colegio de Villa Ballester fue atacado durante la madrugada de este jueves con bombas molotov que provocaron una impactante llamarada en el frente del edificio.

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El episodio ocurrió minutos antes de las 2 en el colegio San Pío X, ubicado sobre la calle Sarandí al 5000, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona. Las imágenes muestran cómo una moto se detiene frente a la institución y uno de sus ocupantes desciende para arrojar dos artefactos incendiarios contra las ventanas.

Tras el lanzamiento de las bombas molotov, una gran llamarada envolvió parte del frente del colegio. En cuestión de segundos, los agresores escaparon del lugar sin ser identificados.

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A pesar de la violencia del hecho, no se registraron daños estructurales graves. Durante la mañana siguiente, el personal del establecimiento limpió la zona afectada y las clases se desarrollaron con normalidad, aunque aún quedaban rastros visibles del ataque en el ingreso.

Conmoción y misterio en el barrio

El episodio generó fuerte preocupación entre los vecinos, que aseguran no reconocer a los responsables ni entender el motivo del ataque. “Un chico y una chica estacionaron en el portón y tiraron dos bombas molotov. La que las tiró fue la chica. No sabemos quiénes son ni por qué lo hicieron, porque es un colegio religioso en el que nunca pasó algo así”, relató una vecina.

En esa línea, no se descarta que se trate de un hecho de vandalismo. “Desconocemos el motivo, no son conocidos, capaz son algunos chicos bandoleros”, agregó.

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El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la cuadra.

Investigación en marcha y sin detenidos

Según trascendió, la institución pertenece a una congregación con sede en Tres de Febrero. La causa quedó en manos de la DDI local, que analiza las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido de los atacantes.

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados, mientras crece la preocupación por la reiteración de hechos violentos vinculados a escuelas en la provincia de Buenos Aires.

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