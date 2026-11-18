Además, la normativa ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para los servicios prestados en las provincias de la región patagónica. Ese porcentaje se calcula sobre el arancel básico de cada modalidad.

Qué prestaciones por discapacidad contempla el nomenclador

El sistema de prestaciones básicas incluye distintas modalidades de atención, acompañamiento, educación y rehabilitación para personas con discapacidad.

Entre los servicios alcanzados por la actualización se encuentran:

Rehabilitación.

Transporte.

Educación especial.

Centros de día.

Centros educativos terapéuticos.

Hogares y residencias.

Estimulación temprana.

Formación laboral.

Apoyo a la integración escolar.

Hospital de día.

Para algunas de estas modalidades, los aranceles se dividen en tres categorías: A, B y C. Otras prestaciones tienen un valor único establecido en el nomenclador.

La actualización no incorpora nuevos servicios ni modifica los requisitos para acceder a las coberturas. Se trata de una modificación de los valores de referencia que se reconocen por las prestaciones incluidas en el sistema.

Es importante aclarar que los montos establecidos no representan un pago directo a las personas con discapacidad, sino los aranceles correspondientes a los servicios que brindan los prestadores. Estos importes funcionan como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores responsables de garantizar las coberturas.

Cuáles son los nuevos montos de las prestaciones por discapacidad en noviembre de 2026

El anexo de la Resolución 3715/2026 contempla actualizaciones para otras modalidades. En la categoría A, por ejemplo, la formación laboral con jornada doble quedó establecida en $1.145.104,43, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble alcanzó los $1.228.995,40.

En el caso de las residencias permanentes, el arancel para la categoría A quedó fijado en $1.429.302,41. Por su parte, el hospital de día con jornada doble tendrá un valor de $1.113.666,92.

Foto: Imagen creada con IA

Qué adicional reciben las prestaciones por discapacidad en la Patagonia

La resolución también confirmó la continuidad del reconocimiento diferencial para los servicios que se brindan en la región patagónica. Se trata de un adicional del 20% por zona desfavorable, que se calcula sobre el arancel básico correspondiente a cada prestación.

Por lo tanto, los prestadores que trabajan en las jurisdicciones alcanzadas por esta disposición deberán contemplar ese suplemento al valor general actualizado de noviembre.