Patricia Bullrich anunció que el Senado está listo para tratar la ley de discapacidad

Bullrich destacó el consenso alcanzado entre los bloques y planteó que el tratamiento de la iniciativa demuestra la posibilidad de resolver diferencias mediante el diálogo. “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, agregó la senadora.

El reclamo por discapacidad durante la visita del papa León XIV

La discusión por los derechos de las personas con discapacidad también estuvo presente durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

En el marco de su agenda, el Pontífice recorrió el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

La visita puso el foco en la situación de quienes necesitan acompañamiento y asistencia, uno de los temas que también atraviesa el debate legislativo en el Congreso.