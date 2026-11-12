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TRAS LA VISITA DEL PAPA

Patricia Bullrich anunció que el Senado está listo para tratar la ley de discapacidad

La jefa del bloque de La Libertad Avanza confirmó que la iniciativa será tratada en la sesión del jueves de la próxima semana. El proyecto obtuvo un amplio respaldo en Diputados y consiguió dictamen en la Cámara alta sin modificaciones.

El Senado tratará la ley de discapacidad. (Foto: prensa Bullrich).

El Senado tratará la ley de discapacidad. (Foto: prensa Bullrich).
Patricia Bullrich anunció que el Senado está listo para tratar la ley de discapacidad

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anticipó que el oficialismo está preparado para sancionar la ley de discapacidad en la Cámara alta. La iniciativa, que recibió un respaldo casi unánime en Diputados, será debatida en la sesión prevista para el jueves de la próxima semana.

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El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Pablo Di Liscia. (Foto: archivo).

“Estamos listos para tratar la ley de discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó Bullrich en una publicación en su cuenta de X.

El proyecto ya cuenta con dictamen favorable en el Senado. El despacho se firmó el 4 de noviembre sin introducir modificaciones al texto aprobado por la Cámara baja y reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el peronismo, el PRO, la UCR y los bloques provinciales.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre los distintos espacios políticos se extendieron hasta el mismo día de la votación en Diputados, el pasado 22 de octubre. En ese proceso, la oposición más dura dejó de lado su planteo inicial de prorrogar la ley de emergencia y acompañó una propuesta de orden público con efectos permanentes.

Bullrich destacó el consenso alcanzado entre los bloques y planteó que el tratamiento de la iniciativa demuestra la posibilidad de resolver diferencias mediante el diálogo. “Como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, agregó la senadora.

El reclamo por discapacidad durante la visita del papa León XIV

La discusión por los derechos de las personas con discapacidad también estuvo presente durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.

En el marco de su agenda, el Pontífice recorrió el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, una institución de inspiración católica que brinda asistencia integral a personas con discapacidad.

La visita puso el foco en la situación de quienes necesitan acompañamiento y asistencia, uno de los temas que también atraviesa el debate legislativo en el Congreso.

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