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El mensaje del papa León XIV en Don Orione: "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad"

Durante su discurso en el Pequeño Cottolengo Don Orione, el papa León XIV dejó un mensaje centrado en la inclusión, la dignidad humana y la necesidad de construir una sociedad que no excluya a las personas con discapacidad.

El mensaje del papa León XIV en Don Orione: El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad. (Foto: Reuters)

El mensaje del papa León XIV en Don Orione: "El progreso de una nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad". (Foto: Reuters)

El papa León XIV visitó este lunes el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, en una de las actividades centrales de su segunda jornada en la Argentina. Durante el encuentro, compartió un momento cercano con los residentes y trabajadores de la institución, escuchó conmovedores historias de vida y dejó un mensaje centrado en la solidaridad, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.

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La llegada del Santo Padre generó una gran expectativa entre los vecinos y fieles que se acercaron a las inmediaciones del establecimiento para saludarlo. León XIV realizó parte del trayecto en el papamóvil, desde donde pudo encontrarse con las personas que aguardaban su paso antes de ingresar al predio.

Una vez dentro de la institución, participó de un encuentro en el que los residentes fueron protagonistas. Allí escuchó los testimonios de dos mujeres que viven en el Cottolengo, recibió regalos y compartió un momento musical con el cantante Abel Pintos, quien interpretó su canción "La llave".

Uno de los momentos más emotivos fue el relato de Marta Torres, quien le contó al Papa que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y que su papá y sus hermanos debieron hacerse cargo de ella.

Después de atravesar internaciones, operaciones y numerosos tratamientos, pasó años buscando un lugar donde pudiera vivir de manera permanente. Finalmente llegó al Cottolengo, al que definió como un "faro de luz" que iluminó su vida.

El fuerte mensaje del Papa sobre la discapacidad y la inclusión

Después de escuchar los testimonios y compartir el momento musical, León XIV pronunció un discurso en el que destacó la tarea que se realiza diariamente en el Pequeño Cottolengo Don Orione y dejó una definición sobre el lugar que deben ocupar las personas con discapacidad en la sociedad.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", expresó el Pontífice frente a los residentes y trabajadores de la institución.

En esa línea, sostuvo que las personas con discapacidad ayudan a recordar "cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida".

Además, planteó una definición sobre cómo debe medirse el desarrollo de un país: "El progreso de una Nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", afirmó.

León XIV también definió al Cottolengo como "una comunidad fraterna de puertas abiertas en la que todo nos habla del amor de Dios". Destacó que allí la caridad no solamente se expresa a través de las obras, sino que también se reconoce "en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa".

León XIV reivindicó el legado de Don Orione y llamó a combatir el individualismo

Durante su mensaje, el Papa también recordó la obra de San Luis Orione, fundador de la institución, y destacó su compromiso con las personas más frágiles de la sociedad, muchas veces ignoradas y abandonadas.

"Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad", señaló León XIV. En ese sentido, recordó que Don Orione trabajó durante años para construir ese espacio, confiando en la providencia y movido por el amor hacia quienes más necesitaban ayuda.

El Pontífice definió al Cottolengo como una muestra concreta de cómo construir una sociedad más solidaria y llamó a superar las barreras del egoísmo. "Hay que triunfar sobre el individualismo", expresó.

También compartió un deseo para el país: "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión".

En otro tramo de su discurso, imaginó a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a esa historia de solidaridad y dejó una de las frases centrales de su visita: "La caridad salvará al mundo porque Dios es amor".

En pocas palabras

  • Papa León XIV: Visitó el Cottolengo Don Orione y destacó la inclusión y dignidad de personas con discapacidad.
  • Mensaje central: Afirmó que las personas con discapacidad son una bendición, no un peso para la sociedad.
  • Inclusión social: El progreso de una Nación se mide por su acogida a personas con discapacidad y necesidades especiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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