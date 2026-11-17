La discusión continuará durante los próximos días, en medio de las negociaciones que el oficialismo necesita llevar adelante para conseguir los respaldos legislativos que permitan avanzar con los cambios en el sistema electoral.

La iniciativa forma parte de las prioridades políticas de Javier Milei para el próximo año y contempla modificaciones en las reglas que regirán los comicios. Entre los puntos que generaron debate aparece la posible suspensión de las PASO.

Cuándo enviará el Gobierno el acuerdo comercial con Estados Unidos al Congreso

Por último, la mesa política confirmó que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre la Argentina y Estados Unidos, para que comience su tratamiento legislativo.

El entendimiento contempla beneficios arancelarios para la Argentina, apertura de mercados y oportunidades de inversión en sectores estratégicos, entre ellos el de los minerales críticos.

La reunión contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.