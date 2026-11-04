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Ley de discapacidad: el Senado avanzó con el dictamen y el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, obtuvo el respaldo de casi todos los bloques en un plenario de comisiones. La iniciativa mantiene las principales prestaciones y establece nuevas condiciones para acceder a las pensiones.

El Senado avanzó con el dictamen de la ley de discapacidad. (Foto: archivo)

El Senado avanzó con el dictamen de la ley de discapacidad. (Foto: archivo)

El Senado avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que el oficialismo buscará convertir en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre. La iniciativa consiguió el acompañamiento de casi todas las bancadas.

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El despacho se firmó durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que se reunió a las 16 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El debate permitió avanzar con una propuesta que conserva los principales beneficios contemplados en la ley de emergencia en discapacidad, pero introduce cambios en el financiamiento, los requisitos para acceder a las pensiones y los mecanismos de control.

Las modificaciones que incorpora el proyecto

El texto mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las pensiones no contributivas. También conserva la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo registrado.

Otro de los cambios establece por ley las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una pensión por discapacidad. (Foto: archivo)

Otro de los cambios establece por ley las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una pensión por discapacidad. (Foto: archivo)

Sin embargo, el proyecto elimina la figura de la emergencia y, en su lugar, establece de manera específica las partidas presupuestarias destinadas a financiar las medidas previstas y garantizar su cumplimiento.

De acuerdo con el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la ley demandará $598.912 millones durante 2027.

Otro de los cambios establece por ley las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una pensión por discapacidad. De esta manera, los requisitos dejarán de depender de las facultades reglamentarias del Gobierno. Entre las condiciones incorporadas figura no percibir ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también garantiza la continuidad de la cobertura médica para las personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, a través del programa Incluir Salud.

A su vez, fija plazos concretos para cancelar las deudas con los prestadores. El Gobierno deberá informar el cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y completar la cancelación de los montos adeudados en un máximo de 90 días corridos.

El respaldo de los bloques y el camino hacia la sanción

El dictamen consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas bancadas provinciales. La única objeción mencionada durante el plenario fue la de Alejandra Vigo, quien planteó la necesidad de introducir cambios.

Con el despacho aprobado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El oficialismo apunta a llevarlo a la sesión del 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley.

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión del próximo 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley. (Foto: archivo)

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión del próximo 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley. (Foto: archivo)

Bullrich planteó la necesidad de dejar atrás la emergencia en discapacidad

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema estable para las personas con discapacidad y sus familias, con financiamiento definido, controles transparentes y respeto por la autonomía individual.

“El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”, sostuvo la legisladora.

Bullrich destacó especialmente la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado. Consideró que el acceso al trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.

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Bullrich planteó la necesidad de dejar atrás la emergencia en discapacidad. (Foto: prensa Bullrich).

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

La senadora también defendió la incorporación de auditorías y mecanismos de control para asegurar que las prestaciones lleguen a sus destinatarios y evitar irregularidades. “Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, enfatizó.

Por último, Bullrich sostuvo que el objetivo es garantizar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias, con recursos asegurados y controles efectivos. Para la legisladora, el nuevo esquema debe promover oportunidades de integración y respetar la autonomía de quienes reciben estas prestaciones.

En pocas palabras

  • Senado avanzó: Con el dictamen del proyecto de ley de discapacidad, habilitado para el debate en el recinto.
  • Modificaciones clave: Se mantienen prestaciones y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con financiamiento específico y nuevos requisitos.
  • Acompañamiento: El proyecto obtuvo el respaldo de casi todos los bloques, incluyendo La Libertad Avanza, el bloque Justicialista y la UCR.
Resumen generado por Thinkindot AI
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