Ley de discapacidad: el Senado avanzó con el dictamen y el proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto

De acuerdo con el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la ley demandará $598.912 millones durante 2027.

Otro de los cambios establece por ley las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una pensión por discapacidad. De esta manera, los requisitos dejarán de depender de las facultades reglamentarias del Gobierno. Entre las condiciones incorporadas figura no percibir ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también garantiza la continuidad de la cobertura médica para las personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, a través del programa Incluir Salud.

A su vez, fija plazos concretos para cancelar las deudas con los prestadores. El Gobierno deberá informar el cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y completar la cancelación de los montos adeudados en un máximo de 90 días corridos.

El respaldo de los bloques y el camino hacia la sanción

El dictamen consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas bancadas provinciales. La única objeción mencionada durante el plenario fue la de Alejandra Vigo, quien planteó la necesidad de introducir cambios.

Con el despacho aprobado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El oficialismo apunta a llevarlo a la sesión del 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley.

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en la sesión del próximo 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley. (Foto: archivo)

Bullrich planteó la necesidad de dejar atrás la emergencia en discapacidad

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich planteó la necesidad de avanzar hacia un sistema estable para las personas con discapacidad y sus familias, con financiamiento definido, controles transparentes y respeto por la autonomía individual.

“El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente”, sostuvo la legisladora.

Bullrich destacó especialmente la continuidad de la compatibilidad entre las pensiones y el empleo registrado. Consideró que el acceso al trabajo es una herramienta fundamental para la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.

Bullrich planteó la necesidad de dejar atrás la emergencia en discapacidad. (Foto: prensa Bullrich).

“Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades”, afirmó.

La senadora también defendió la incorporación de auditorías y mecanismos de control para asegurar que las prestaciones lleguen a sus destinatarios y evitar irregularidades. “Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad”, enfatizó.

Por último, Bullrich sostuvo que el objetivo es garantizar previsibilidad a las personas con discapacidad y sus familias, con recursos asegurados y controles efectivos. Para la legisladora, el nuevo esquema debe promover oportunidades de integración y respetar la autonomía de quienes reciben estas prestaciones.