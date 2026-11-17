https://t.co/v0PjjvBF0j — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) November 17, 2026

La Cancillería sostuvo que esas actividades "se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica" de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El Gobierno consideró que la presencia de la princesa Ana constituye una provocación y vinculó el viaje con el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados unilateralmente por el Reino Unido.

Según la posición argentina, las licencias otorgadas por las autoridades británicas para desarrollar actividades petroleras en las aguas del Atlántico Sur carecen de legitimidad. La Argentina sostiene que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de los recursos naturales de territorios cuya soberanía se encuentra en disputa. El comunicado también reafirmó el reclamo histórico de soberanía y exigió a Londres que retome las negociaciones bilaterales.

La disputa en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El rechazo diplomático se produjo en un momento especialmente sensible para la relación entre ambos países. La Argentina inició un procedimiento arbitral en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitó medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El objetivo del planteo argentino es frenar las actividades de explotación de hidrocarburos que el Reino Unido impulsa en las áreas marítimas vinculadas a las Islas Malvinas. Las audiencias se desarrollan en Hamburgo, donde la representación argentina expone sus argumentos sobre los derechos que considera afectados por las actividades petroleras británicas.

Argentina reclama visita de la princesa Ana de Inglaterra a las Islas Malvinas. (Foto: Reuters)

La controversia incorpora una dimensión económica y ambiental al histórico reclamo de soberanía sobre el archipiélago. En ese contexto, el Gobierno argentino interpreta que la visita de una integrante de la familia real británica constituye un gesto político que refuerza la presencia de Londres en los territorios disputados.

Qué hace la princesa Ana en las Islas Malvinas

La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, llegó a las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence. De acuerdo con la agenda difundida por el Palacio de Buckingham, la gira oficial se extenderá hasta el 20 de noviembre e incluirá una segunda etapa en las Georgias del Sur.

Las autoridades británicas explicaron que el viaje se vincula con su función como patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación del patrimonio histórico y ambiental de las Georgias del Sur.

Durante su estadía en Malvinas, la princesa tiene previstas reuniones con integrantes de la comunidad local, además de visitas al faro de Cabo Pembroke y a las instalaciones de Tussac House. También figura en su agenda la inauguración de un nuevo complejo deportivo.

La delegación argentina en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. (Foto: Presidencia)

En las Georgias del Sur, la representante de la familia real británica mantendrá encuentros con personal del British Antarctic Survey y con autoridades de la administración local. Además, participará de un homenaje al explorador Ernest Shackleton, una figura histórica vinculada con las expediciones antárticas.

Buscan declarar persona no grata a la princesa Ana

El rechazo a la visita también tuvo repercusiones en el ámbito político bonaerense. Este martes se conoció que el Partido Justicialista presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires un proyecto para declarar persona no grata a la princesa Ana.

La iniciativa busca expresar el rechazo político a su presencia en las Islas Malvinas y reafirmar el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. No es la primera vez que una visita de la princesa británica provoca una reacción oficial de la Argentina.

En 2022, Ana también viajó a las islas en el marco de las actividades relacionadas con el 40° aniversario de la guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, el Gobierno argentino cuestionó su presencia y calificó la visita como un acto colonial.