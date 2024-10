El gobierno dará un aumento al personal universitario a pesar de no haber llegado a un acuerdo con los gremios.

El Gobierno nacional se encuentra en medio de negociaciones con legisladores dialoguistas para que el Congreso no consiga los votos necesarios para rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Este lunes, desde el PRO anunciaron que acompañarían la medida oficialista pero todavía se necesita del apoyo de sectores radicales.

Capital Humano anunció un aumento de más del 6% para universitarios

"El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas", expresaron desde el Gobierno nacional en un comunicado.

Y detallaron: "Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente".

marcha universitaria congreso soma aerea.avif Multitudinaria marcha por el financiamiento universitario en Congreso.

El PRO acompañará el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

El PRO informó este lunes en un comunicado que acompañará el veto del presidente Javier Milei contra la ley de financiamiento universitario. La oposición buscará tratar este miércoles en Diputados la medida y si consigue los votos necesarios en ambas cámaras, podría anular el veto presidencial.

"Nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación al veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo", expresaron desde el partido que dirige el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, el comunicado también cuestionó las medidas del Gobierno en educación publica y enumeró las medidas que Javier Milei tomó durante sus primeros diez meses de gestión en esta materia: "Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos, que se iban a asignar a las universidades durante 2024. No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades".

"No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN. Tampoco derogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades. Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes", continuaron.

Y señalaron que "habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa".

El Gobierno negocia apoyos al veto presidencial al financiamiento universitario

En un gesto para conseguir apoyo al veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, el Gobierno convocó a docentes universitarios a discutir una nueva propuesta de aumento salarial.

Toda la batería de negociaciones apuntaban a conseguir el apoyo de los 87 diputados que apoyaron el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Ahora buscan el aval los planteos del gobierno de llevar la discusión por el presupuesto universitario a la Comisión que discutirá este martes en Diputados el proyecto de ley de presupuesto 2025.

Para convencerlos, el Gobierno planteará este martes la posibilidad de incluir una ampliación de las partidas que reclaman las universidades, pero para el año que viene y que tengan sus respectivas partidas de ingresos.

Si, en cambio, el Gobierno perdiera la votación en la sesión solicitada por la oposición para este miércoles 9 en Diputados, Milei apelará ante la justicia la decisión del Congreso de sostener la ley de financiamiento, y judicializará el conflicto universitario, por considerar que viola la ley de administración financiera, según confirmó el domingo el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, diputados del PRO exigieron al Gobierno que "mejore su oferta y agregue la garantía salarial que beneficia a los docentes universitarios que menos ganan".