El Gobierno frena la paritaria de los empleados de comercio y pide renegociar el acuerdo alcanzado

De esta manera, la Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano, mantiene la postura del Gobierno de no homologar paritarias por encima del 1%.

"En los próximos días convocará a las mismas con el objetivo de renegociar el contenido, con vistas a alcanzar un nuevo acuerdo", remarcó el comunicado.

Las respuesta del sindicato

El Sindicato de Empleados Comercio (SEC) de Capital Federal cuestionó la "intromisión del Gobierno nacional en la discusión de las paritarias libres" y estableció un "estado de alerta" mientras llamó a efectuar "asambleas en los puestos de trabajo".

comercio.jpeg Armando Cavalieri encabezó la asamblea gremial donde el gremio definió los pasos a seguir (Foto: prensa SEC).

Las medidas fueron aprobadas durante una asamblea de delegados de CABA que encabezó el secretario general del SEC, Armando Cavalieri. En la semana, FAECYS ratificó a sus afiliados el vigor del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias del sector (CAC, CAME y UDECA), correspondiente al trimestre abril-junio, que prevé un aumento salarial acumulativo del 5,4%, distribuido en tres tramos, y establece que el salario básico con presentismo alcanzará $1.123.000. Además, se acordaron sumas fijas que se incorporarán a los básicos a partir de julio.

La entidad gremial afirmó que el acta suscripta "contempla una cláusula específica que garantiza la validez y aplicación del acuerdo, incluso en el caso de que la homologación administrativa no se produzca de manera inmediata".

comercio sindicato.jpeg La asamblea de delegados estuvo nutrida después de las intenciones del Gobierno de frenar el acuerdo paritario. (Foto: gentileza SEC).

En concreto, el artículo décimo del acuerdo estipula: "Para el caso de estar pendiente la homologación del acuerdo y se produzcan vencimientos de los plazos pactados para el pago de los incrementos en la forma escalonada prevista, los empleadores abonarán las sumas en la forma convenida con la mención ‘pago anticipado a cuenta del Acuerdo Colectivo Abril 2025’, el que quedará reemplazado y compensado por los rubros correspondientes una vez homologado el acuerdo".

La postura del Gobierno

Justamente esta semana, el Gobierno de Javier Milei aumentó la intervención del Estado nacional para presionar a empresarios y gremios y evitar que las negociaciones paritarias por aumentos salariales no superen el índice mensual de inflación del INDEC.

Aunque evitan dar explicaciones sobre la demora en la homologación de algunos convenios y se excusan en cuestiones de tipo legal, por lo bajo en la Casa Rosada admiten que acuerdos de aumentos salariales que superen los niveles de inflación oficial atentarían contra el plan de estabilización del ministro de Economía, Luis Caputo.

En ese marco, fuentes del Gobierno habían anticipado a A24.com que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tenía pensado convocar para el próximo martes a las 14 a una reunión entre las cámaras empresarias de Comercio y Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) para "reformular el acuerdo que firmaron la semana pasada".

Desde el Gobierno aclararon que "no hay conflicto en el caso del convenio paritario de Comercio" y aseguran que "no hay una decisión, porque todavía se está analizando", en respuesta a las denuncias de los gremios sobre la supuesta decisión oficial de "no homologar" el acuerdo firmado entre las partes la semana pasada.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó relativizar el conflicto gremial creciente a raíz de lo que la CGT denuncia como una caída del poder adquisitivo de los trabajadores en el último año, y dijo que el Gobierno "solo puede intervenir en caso de que los acuerdos entre privados se firme algo que esté fuera de la ley".

En ese mismo clima, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este miércoles a las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) en la Casa Rosada para hablar de "competitividad".