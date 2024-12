Fracasó la paritaria de los Camioneros y el gremio lanzó "medidas de acción directa"

En la misma línea, la misiva agrega: "Considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios, esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector".

El Gobierno no habilitó un aumento salarial del 8% trimestral (3% en diciembre, 2,5% en enero y 2,5% en febrero)., argumentando que dicha cifra atenta contra las proyecciones inflacionarias diseñadas por el Ministerio de Economía, que pretenden que las paritarias no superen el el 1% mensual en 2025.

Camioneros responsabilizó al Gobierno por "cualquier consecuencia de estas medidas" de fuerza.

El sindicato de Hugo Moyano reclama el 15% trimestral

El martes pasado se llevó a cabo una reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo de la cual Carlos Taboada, secretario adjunto de la Federación, se retiró disconforme. "El ofrecimiento sigue siendo irrisorio. Estamos esperando no sé qué, no sé si el llamado de Pekerman o de quién, pero no llegamos a ningún tipo de acuerdo", expresó el dirigente al salir de la cita.

El sindicato de Hugo Moyano reclama el 15% trimestral, con un 5% para cada uno de esos meses, más un bono de $650 mil y un aporte extraordinario para la obra social. El martes pasado, los empresarios elevaron su oferta inicial de aumento, que pasó del 3% trimestral a un 8% e incluso accedieron a pagar un bono de $600 mil (el gremio exige $650 mil) para llegar a un acuerdo.