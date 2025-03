"El mejor aliado que tiene el Gobierno", la respuesta de Ramiro Marra al juego a Jorge Macri en la ciudad

"No le voy a sacar votos, voy a generar porque voy a estar en cada lugar para defender las medidas del Gobierno nacional", abundó. Luego de halagar el trabajo de Adorni como vocero, señaló que no "vamos a competir" y anticipó que "seguramente vamos a ser un gran equipo cuando estemos en la legislatura porque pensamos en muchas cosas igual".

El supuesto "favor" al macrismo

El legislador porteño afirmó que su decisión de postularse "no es funcional a Jorge Macri" y fundamento que tiene con el Gobierno porteño "las críticas más fuertes que hay". "Al revés creo que tienen un problema conmigo: voy a seguir creciendo", le advirtió al PRO.

Al ser consultado por la frase con la que el exalcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, atacó la gestión de Jorge Macri en referencia al "olor a pis" en la ciudad de Buenos Aires, Marra criticó a ambos: "Tenía y tiene olor a pis".

Como lo hace en gran parte de su spot de lanzamiento, el también economista se refirió al estado de la vía pública: "Parece que es un hotel. Hay gente durmiendo después de que salen de joda, están borrachos, drogados. También hay gente con problemas de salud mental", rechazó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1905409794191634770&partner=&hide_thread=false Chorros por todos lados, basura en las veredas, ratas en las escuelas, trapitos extorsionadores, villas que esconden narcotraficantes, fisuras durmiendo en la calle. BASTA de todo eso.



El Kirchnerismo no es opción, es hora de recuperar la LIBERTAD y el ORDEN en nuestra Ciudad. pic.twitter.com/QYmWZsvmxU — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) March 28, 2025

Su salida de LLA

Sobe su salida de LLA, la cual fue adjudicada a Karina Milei, remarcó: "Hay que ser muy respetuoso y cualquier declaración mía se podía llevar a una interna". Señaló que se mantuvo en silencio durante un largo período porque prefirió "no hablar porque no estoy acá para hacerle el juego al kirchnerismo; estoy acá para sacar a la Argentina y la ciudad de Buenos Aires adelante"

"No fue una decisión mía, no me corresponde a mí hablar de mi salida. No lo tengo claro. No quita que yo siga apoyando a este gobierno", profundizó.

Además, destacó que no tuvo ningún cargo durante la gestión de Milei y que, sin embargo, siguió "bancando al Gobierno". "No es un tema de cargos y de rótulos. El gobierno nacional está encauzado y sabe a dónde va", expresó.