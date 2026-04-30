Gonzalo Heredia habló del rumor de separación de Brenda Gandini y fue tajante: "Hoy me..."

Si bien a lo largo de los más de 15 años que llevan juntos a Gonzalo Heredia y Brenda Gandini los separaron una infinidad de veces, lo cierto es que en las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión asegurando que ésta sería la definitiva.
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A horas de que explotase una fuerte versión de ruptura entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, este jueves el actor habló al respecto y reveló cómo está realmente la relación con su mujer y madre de sus dos hijos.
Si bien a lo largo de los más de 15 años que llevan juntos a Gonzalo Heredia y Brenda Gandini los separaron una infinidad de veces, lo cierto es que en las últimas horas comenzó a circular una fuerte versión asegurando que ésta sería la definitiva.
Fue Pepe Ochoa confió que "él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados, que intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible", para revelar la teórica crisis terminal entre el actor y la modelo.
En tanto, este jueves Gonzalo Heredia visitó a Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle (Urbana Play) donde negó de manera rotunda crisis alguna con su esposa.
Si bien la entrevista estaba pautada con anterioridad con el fin de promocionar "El estado de la unión", la obra que protagoniza junto a Eleonora Wexler en el teatro El Picadero desde hace un par de semanas, lo cierto es que resultó inevitable que el conductor le consultase por la explosiva versión estallada la noche anterior.
Así, frente a la pregunta directa de Kusnetzoff tras hacer algunas pícaras referencias a la cuestión a las que el actor se hizo el distraído, Gonzalo fue tajante sobre su supuesta separación de Brenda Gandini. "No estamos separados, nada mas alejado de la verdad...", aseveró firme pero tranquilo.
Asimismo, agregó: "Me escribió mi viejo para preguntarme si era verdad. Lo que me llama la atención es que en esta era donde la verdad no tiene valor, cómo afirman algo que yo no viví. Hoy me río. Ya nos separaron muchas veces. El otro día en el colegio me preguntaron si Brenda estaba embarazada", a modo de descargo sobre la cantidad de veces que la prensa los separó y de qué manera afecta a su entorno familiar este tipo de trascendidos.
"Lo que mas miedo me da es que ya empiezan a jugar con los hijos. Porque después les preguntan. Mi hijo Eloy tiene 14 años y eso me moviliza porque le pueden decir algo en el colegio", concluyó el actor preocupado por cómo este tipo de rumores puede generar algún problema en su familia.
Si bien los rumores de crisis no son nuevos en la relación de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, en las últimas horas la versión volvió a tomar impulso y con mucha más intensidad. Esta vez, quien puso el tema sobre la mesa fue Pepe Ochoa, que desde el piso de LAM (América TV) aseguró que la pareja habría decidido separarse tras 16 años de historia compartida y dos hijos en común.
Según precisó el panelista, la supuesta ruptura no habría estado atravesada por escándalos ni terceros en discordia, sino más bien por un desgaste interno que resultó imposible de revertir. "Hubo una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor", lanzó, contundente, dejando entrever que la decisión habría sido consecuencia de un proceso que ya venía gestándose.
En ese contexto, Ochoa también hizo hincapié en que, a pesar del bajo perfil que ambos actores suelen manejar, la información estaba chequeada. Incluso, deslizó que no sería raro que intentaran desmentirlo públicamente, fieles a su estilo reservado y a su costumbre de mantener la intimidad lejos del foco mediático.
Pero cuando el tema parecía quedar en el terreno de las versiones, un detalle en redes sociales volvió a encender las alarmas. Gonzalo Heredia publicó en su cuenta de Instagram una imagen que rápidamente generó repercusión. En la foto aparece su hija Alfonsina junto a Onetti, el perro que la familia sumó hace cerca de un mes. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la imagen en sí, sino la palabra que eligió para acompañarla: "Visitas".
Ese término no pasó desapercibido entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a especular y sacar conclusiones. Para muchos, si el actor continuara viviendo con su hija, difícilmente la definiría de ese modo, lo mismo que a la mascota. Así, ese pequeño gesto fue interpretado como una posible señal de que ya no estarían compartiendo el mismo hogar.
De todas maneras, no todos coincidieron con esa lectura. Algunos usuarios plantearon una alternativa más cauta y sugirieron que la foto podría haber sido tomada en un ámbito laboral o en un lugar que no fuera la casa familiar, lo que explicaría el uso de la palabra sin necesidad de asociarlo directamente a una separación.