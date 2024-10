El mensaje de Kicillof en medio de la interna del PJ: "Tenemos que seguir trabajando en unidad"

kicillof.png

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encontraron el miércoles pasado en un acto en La Plata para conmemorar el 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo. La reunión se dio en medio de una tensa interna por la conducción del Partido Justicialista y acusaciones cruzadas.

Cristina Kirchner llegó al Teatro Argentina de La Plata y se acercó a saludar al gobernador, que se encontraba con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El saludo fue fugaz, con un beso en la mejilla y sin palabras mediante.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reconoció la fuerte tensión que hubo entre ambos, que participaron en el acto en conmemoración de los 47 años de Abuelas, en el Teatro Argentino de La Plata: “Hubo una frialdad bárbara, se notaba, no hablaban entre ellos. Parecían chicos. Parecían una pareja, y que estaba ‘la vieja loca’ en el medio de ambos. Los respeté, se respetaron muchísimo. La gente gritó y se animó a decir lo que quería decir, había un grupo que estaba apoyando más a Cristina Kirchner. Son cosas políticas que no ofenden lo que hacemos, yo los quiero y aprecio”.

Carlotto dijo en declaraciones a FM Re y Radio Con Vos: “Son políticos, además de seres humanos, la política no la entiendo ni la conozco. Los quiero, y les deseo lo mejor. Ya se van a arreglar, no son enemigos, al contrario. Nunca estuvieron distanciados, por ahí hay gente que provoca para que se distancien, eso no sirve. Hay que darles tiempo, acariciarlos. Necesitan saber que se los quiere y respeta, y si hay algo que no nos gusta decírselos de la manera que corresponde, en el oído y despacito, para ayudarlos. Estuvieron serios y divididos, pero juntos en el acto”.