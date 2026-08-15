Pasión de Sábado con Marixa Balli logró un importante pico de rating

Cómo fue el regreso de Marixa Balli a Pasión de Sábado

Después de 24 años, Marixa Balli volvió a estar al frente de Pasión de Sábado y protagonizó un regreso muy especial a la pantalla de América TV. La artista, que formó parte de los primeros años del histórico ciclo musical, regresó como conductora invitada para reemplazar temporalmente a Marcela Baños, quien se encuentra de vacaciones.

La vuelta de Balli estuvo acompañada por una presentación especialmente preparada para la ocasión. Alejandro Beltzer fue el encargado de recibirla y, antes de que ingresara al estudio, se emitió un video con imágenes que repasaron distintos momentos de su trayectoria y su vínculo con el programa.

En medio de aplausos y muestras de afecto, Marixa ingresó al estudio y se mostró visiblemente emocionada por el recibimiento. Además, descubrió que el equipo había preparado para ella un camarín especial, decorado con fotografías y recuerdos de diferentes etapas de su carrera.

"Gracias por este recibimiento. Gracias Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también. Así que muy feliz, hermosa esta presentación, como siempre de Ser TV", expresó la conductora al comenzar su participación.

Pero la vuelta también tuvo lugar para el humor y la ironía. Debido a las diferencias que durante años mantuvo con Baños, Balli hizo una particular referencia a la ausencia de la conductora titular y se ocupó de remarcar que su presencia era solamente temporal. "¡Increíble! No quiero que esto traiga consecuencias. Yo quiero que las vacaciones de Marcela sean soñadas", manifestó con picardía.

"Por eso, que no se preocupe, que aquí no venimos a serruchar nada, que quede claro que venimos nada más que a ocupar un lugar para que no quede vacío, pero con mucho amor, con mucho cariño y recordando a viejas épocas mías", aclaró luego Balli, mirando directamente a cámara y dejando en claro que su presencia en el programa era únicamente temporal.

El conductor también aprovechó el regreso para destacar la importancia de Balli dentro de la historia de Pasión de Sábado y remarcar que su presencia no se limitará únicamente a esta emisión, ya que también estará en el programa del próximo sábado.

"Marixa, sos parte de la historia de lo que es Pasión, son 38 años, 38 años compartiendo momentos maravillosos, muchas emociones, muchas sensaciones, muchas pérdidas también. Todo, todo, sí una vida. Emociones encontradas y es bueno realmente tenerte, creo que sos la persona propicia e ideal que hoy puede estar en este lugar por el conocimiento también que tenés. Así que gracias por estar, un fuerte aplauso para Marixa Balli que hoy va a estar en Pasión, hoy y el sábado que viene Marixa", expresó Beltzer.

Con la emoción todavía presente, Balli también compartió lo que significaba para ella volver a ocupar ese lugar después de tantos años: "La verdad que es muy emocionante porque obviamente que en mí pasan sensaciones de todo tipo. Feliz, contenta, contenta, muy, muy contenta".

Así, Marixa Balli tuvo un esperado reencuentro con Pasión de Sábado, en una emisión marcada por los recuerdos, la emoción y el regreso de una figura que fue parte fundamental de los comienzos del programa.