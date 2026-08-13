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China respondió a las críticas del embajador de EE.UU. sobre Huawei y la tecnología china en Vaca Muerta

La embajada de China respondió a las declaraciones de Peter Lamelas sobre la presencia de tecnología china en Vaca Muerta y defendió a Huawei, luego de que el embajador estadounidense cuestionara los acuerdos con empresas del país asiático en Vaca Muerta.

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El embajador chino en Argentina

El embajador chino en Argentina, Wang Wei. (Foto: archivo).

La embajada de China en Argentina respondió este jueves a las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien había cuestionado la presencia de tecnología china en Vaca Muerta y otros sectores estratégicos. Desde la representación diplomática calificaron sus dichos como “calumnias sin ningún fundamento” y acusaron a Washington de actuar con una “mentalidad de guerra fría”.

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Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei (Foto: archivo).

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la embajada china sostuvo que Estados Unidos está “generalizando el concepto de seguridad nacional” y “sembrando miedo en el mercado”.

La respuesta llegó luego de que Lamelas cuestionara durante el Amcham Energy Forum los acuerdos con empresas chinas y, particularmente, la utilización de tecnología de Huawei. El embajador estadounidense había advertido sobre los riesgos que, según su postura, implica la posibilidad de que el gobierno chino acceda a datos que circulan a través de sus equipos.

China exige a las empresas que le den al estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino, eso no vale. Tampoco ayudará a atraer inversores extranjeros a Vaca Muerta”, había señalado Lamelas.

El diplomático también había puesto como ejemplo las restricciones que existen en Estados Unidos para la compra y venta de equipos de Huawei. “¿Por qué en uno de los países más libres, como Estados Unidos, no se puede comprar ni vender equipos de Huawei? No hay duda de que las empresas de EEUU son líderes en seguridad y transparencia. Y esas empresas de Estados Unidos no usan tecnología crítica de China”, agregó.

La respuesta de China por Huawei

Frente a las acusaciones, la embajada china defendió a Huawei y destacó sus políticas de seguridad. “Es una de las empresas con mejor historial en ciberseguridad y seguridad de datos. Huawei es la primera empresa de telecomunicaciones comprometida abiertamente a firmar convenio de no puerta trasera y de recibir auditoría y verificación de tercera parte”, señalaron.

En el comunicado, además, apuntaron directamente contra la postura de Washington. “Lo que viene haciendo la parte estadounidense, en esencia, es motivado por la mentalidad de guerra fría”, afirmaron.

También cuestionaron la estrategia de Estados Unidos de limitar la presencia de empresas chinas en sectores considerados estratégicos. “El construir pequeño patio y muro alto no corresponde con las corrientes primordiales de este mundo”, plantearon.

La embajada acusó además a Washington de “estorbar el orden del mercado con medidas excluyentes” y sostuvo que esa postura “no está en sintonía con la política argentina de apertura económica”.

“En particular, Argentina no necesita que nadie le enseñe cómo atraer mejor inversiones extranjeras. El proteccionismo no puede hacerle grande a Estados Unidos”, remarcaron.

Finalmente, la representación diplomática china exhortó al “personal pertinente de Estados Unidos” a que deje de “exagerar la amenaza china” y que realice acciones “a favor de la estabilidad y el desarrollo de la región”.

Huawei también respondió

Las declaraciones de Lamelas también habían generado una respuesta de Huawei. La compañía sostuvo que es una empresa “100% privada, con presencia en Argentina desde 2001, que opera en estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país donde actúa”.

“Frente a acusaciones sin sustento, nuestra respuesta es nuestra historia: una compañía propiedad de sus propios empleados, con 25 años en Argentina acompañando la conectividad y transformación digital del país, sus industrias y su sociedad”, señaló la empresa.

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