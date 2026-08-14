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Economía evalúa usar un fondo de la ANSES para impulsar los créditos hipotecarios

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, confirmó que el objetivo es inyectar liquidez en los bancos y, de esa manera, bajar las tasas de interés de los préstamos para la vivienda en todo el país.

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El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase (Foto: archivo).

El Ministerio de Economía analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para impulsar la oferta de créditos hipotecarios y mejorar las condiciones de financiamiento para quienes buscan acceder a una vivienda.

Leé también China respondió a las críticas del embajador de EE.UU. sobre Huawei y la tecnología china en Vaca Muerta
El embajador chino en Argentina, Wang Wei. (Foto: archivo).

El mecanismo, según confirmó el secretario de Finanzas, Federico Furiase, consitirá en que la ANSES licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos.

De esta manera, las entidades contarían con mayor liquidez y podrían destinar esos recursos a préstamos hipotecarios con tasas más bajas.

La medida se suma a otras iniciativas anunciadas en los últimos días por el Gobierno, como el proyecto de ley de inocencia Fiscal que busca remonetizar la economía a través del blanqueo de dólares del colchón y de la flexibiliazción de créditos en dólares a empresas.

En pocas palabras

  • Fondo de Garantía: El Ministerio de Economía analiza usar fondos de la Anses para créditos hipotecarios.
  • Mecanismo: La Anses licitaría plazos fijos para que los bancos tengan mayor liquidez.
  • Objetivo: Inyectar fondos para bajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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