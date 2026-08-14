Con miras a 2027, Santilli y Caputo dieron un guiño a gobernadores aliados con acuerdos por obras

Caputo fue uno de los miembros de la mesa política que le reclamó a la jefa de LLA cambiar la estrategia de las últimas elecciones legislativas de 2025, en las que el partido de Milei fue solo a las elecciones. En cambio, pidió que ahora haya acuerdos con los gobernadores provinciales para mostrar un frente político fuerte en apoyo de la reelección del presidente Javier Milei, que enfrente al peronismo en las presidenciales de 2027.

Aunque en Casa Rosada evitan hablar todavía de acuerdos electorales, los acuerdos de gestión y giros de fondos a los gobernadores son pensados desde la Casa Rosada como un primer paso para empezar a hablar de alianzas, y que ese apoyo reduzca el riesgo político y económico en el próximo proceso electoral.

“Queremos que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo en Catamarca durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

Santilli y las negociaciones con las provincias

El diálogo con los gobernadores se profundizó este viernes, con el viaje de Santilli y Caputo a Catamarca, y continuará las próximas semanas en otras provincias. El gobierno busca mostrar el apoyo político primero en el Congreso y con los gobernadores, con la mira en una eventual conformación de una coalición de derecha que enfrente en las eleciones presidenciales de 2027 al peronismo.

El Gobierno decidió acelerar los acuerdos de gestión, luego del traspié que sufrió la semana pasada en el Senado con las leyes de extranjerización de tierras y de manejo del fuego, que puso en riesgo el acuerdo con aliados. De la vereda de en frente, el peronismo apareció este jueves mostrando una cumbre de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, en una mesa de unidad, con gobernadores del PJ, para rechazar el proyecto del gobierno para eliminar las PASO.

Aunque desde la Casa Rosada salieron a relativizar el poder político del peronismo, al calificarlos como "el regreso del tren fantasma", el clima de adelantamiento del escenario electoral, a raíz del proyecto para eliminar las PASO, llevó a Karina Milei a retomar las conversaciones con el PRO de Mauricio Macri. Esa situación derivó en la cumbre que este jueves tuvieron Santilli, Martín y Lule Menem con los principales referentes legislativos del partido amarillo en la Casa Rosada.

Sin embargo, por ahora insisten desde ambos bandos, que es prematuro hablar del cierre de alianzas y candidaturas. De todas maneras, las conversaciones apuntan a la posibilidad de presentar listas juntos en CABA y la provincia de Buenos Aires. En algunos sectores, como el del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pusieron reparos sobre la necesidad de acordar planes de gobierno antes de hablar de alianzas.