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Con miras a 2027, Santilli y Caputo dieron un guiño a gobernadores aliados con acuerdos por obras

El Gobierno se acerca a los gobernadores para avanzar en las leyes del Congreso y con la mira puesta en posibles alianzas en las provincias para las elecciones 2027.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Diego Santilli y Luis Caputo firmaron convenios por obras con gobernadores en Catamarca en medio de las negociaciones por el proyecto para eliminar las PASO y los pproyectos economicos de Javier Milei. Foto: Presidencia.

Diego Santilli y Luis Caputo firmaron convenios por obras con gobernadores en Catamarca en medio de las negociaciones por el proyecto para eliminar las PASO y los pproyectos economicos de Javier Milei. Foto: Presidencia.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron este viernes en Catamarca con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, para avanzar en la puesta en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Leé también Milei espera que los gobernadores apoyen las reformas económicas antes de avanzar en alianzas para 2027
javier Milei prepara un mensaje por Cadena Nacional para anunciar la reforma al Banco Central (Foto: archivo).

Además, se firmaron acuerdos para delegar en la provincia de Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales, informó la Casa Rosada.

De las actividades también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

El ministro de Economía, que también integra la mesa política, se sumó a la nueva gira de Santilli con gobernadores, en el marco de la nueva estrategia de la mesa política del gobierno nacional. El armado que encabeza Karina Milei busca avanzar en la sanción de las reformas políticas y económicas que reclama el oficialismo, antes de definir el cierre de acuerdos electorales y de listas de candidatos conjuntas, en cada provincia.

Caputo fue uno de los miembros de la mesa política que le reclamó a la jefa de LLA cambiar la estrategia de las últimas elecciones legislativas de 2025, en las que el partido de Milei fue solo a las elecciones. En cambio, pidió que ahora haya acuerdos con los gobernadores provinciales para mostrar un frente político fuerte en apoyo de la reelección del presidente Javier Milei, que enfrente al peronismo en las presidenciales de 2027.

Aunque en Casa Rosada evitan hablar todavía de acuerdos electorales, los acuerdos de gestión y giros de fondos a los gobernadores son pensados desde la Casa Rosada como un primer paso para empezar a hablar de alianzas, y que ese apoyo reduzca el riesgo político y económico en el próximo proceso electoral.

Queremos que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo en Catamarca durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

Santilli y las negociaciones con las provincias

El diálogo con los gobernadores se profundizó este viernes, con el viaje de Santilli y Caputo a Catamarca, y continuará las próximas semanas en otras provincias. El gobierno busca mostrar el apoyo político primero en el Congreso y con los gobernadores, con la mira en una eventual conformación de una coalición de derecha que enfrente en las eleciones presidenciales de 2027 al peronismo.

El Gobierno decidió acelerar los acuerdos de gestión, luego del traspié que sufrió la semana pasada en el Senado con las leyes de extranjerización de tierras y de manejo del fuego, que puso en riesgo el acuerdo con aliados. De la vereda de en frente, el peronismo apareció este jueves mostrando una cumbre de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner, en una mesa de unidad, con gobernadores del PJ, para rechazar el proyecto del gobierno para eliminar las PASO.

Aunque desde la Casa Rosada salieron a relativizar el poder político del peronismo, al calificarlos como "el regreso del tren fantasma", el clima de adelantamiento del escenario electoral, a raíz del proyecto para eliminar las PASO, llevó a Karina Milei a retomar las conversaciones con el PRO de Mauricio Macri. Esa situación derivó en la cumbre que este jueves tuvieron Santilli, Martín y Lule Menem con los principales referentes legislativos del partido amarillo en la Casa Rosada.

Sin embargo, por ahora insisten desde ambos bandos, que es prematuro hablar del cierre de alianzas y candidaturas. De todas maneras, las conversaciones apuntan a la posibilidad de presentar listas juntos en CABA y la provincia de Buenos Aires. En algunos sectores, como el del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pusieron reparos sobre la necesidad de acordar planes de gobierno antes de hablar de alianzas.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Acuerdos de Obras: El Gobierno de Javier Milei, a través de Diego Santilli y Luis Caputo, firmó convenios para obras y delegación de gestión vial en Catamarca.
  • Estrategia Política: Se busca fortalecer alianzas provinciales para las elecciones de 2027 y avanzar en reformas económicas y políticas.
  • Debate por las PASO: A pesar de los acuerdos en obras, la eliminación de las PASO sigue siendo un tema en negociación y en duda.
Resumen generado por Thinkindot AI
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