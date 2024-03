El Senado rechazó el DNU de Milei y ahora deberá volver a Diputados

Entre los senadores que votaron en contra estuvo Martín Lousteau, que ya había rechazado la postergación del tratamiento. Durante su participación, el senador radical había anticipado que votaría en contra del DNU por considerarlo "inconstitucional". Había sido el único de su bloque en habilitar el tratamiento del decreto de Javier Milei. "Yo voto de acuerdo a mis convicciones, no por una moda", dijo y remató: “Hay que hacer reformas pero no una revolución incierta".

El senador formoseño José Mayans criticó duramente al Presidente durante su intervención y anunció que votará en contra de la medida. Según dijo el DNU es totalmente nulo ya que asume atribuciones que corresponden al Poder Legislativo, mientras que en momento de su discurso, afirmó que Milei "presenta alteraciones mentales".

En tanto el bloque el peronismo cordobés, representado por Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti, anticipó su decisión de abstenerse en la votación. Vigo señaló cuatro puntos de discusión prioritarios, incluyendo el desarrollo de economías regionales, las leyes laborales y previsionales, el sistema de salud y las reformas del Estado. Sin embargo, expresó su rechazo a considerar los 16 capítulos del mega DNU sin debate previo y solicitó la abstención.

Por su parte, Juan Carlos Romero anticipó su voto a favor del DNU y responsabilizó al kirchnerismo por la crisis. "Todos tuvieron delegación de facultades, el DNU no me preocupa, votaré a favor, nada me parece alarmante", afirmó el senador salteño de Cambio Federal y, sostuvo que con el gobierno anterior "estaríamos como Haití" y agregó que Milei "viene a contrarrestar lo que nos estaba dañando y salir del declive en el que estábamos".

El Senado aprobó las modificaciones en ley de Lavado de Activos

El Senado de la Nación ha aprobado las modificaciones a la ley de Prevención y Represión del lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La votación fue unánime, con 69 senadores presentes de un total de 72.

Este paso otorga la aprobación final al proyecto, el cual había obtenido dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, así como de Presupuesto y Hacienda del Senado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, estuvo activamente involucrado en la promoción de la iniciativa, manteniendo conversaciones con senadores que expresaban dudas respecto al proyecto.

La iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en abril de 2023, forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), e incorpora las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).