El Gobierno entregó la nueva Ley ómnibus y ya negocia el "Plan B" con gobernadores por si se cae el DNU

El proyecto remozado contiene parte de lo hablado por Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse en la cumbre con gobernadores del viernes pasado en la Casa Rosada y ahora el gobierno busca imponer como moneda de cambio para llegar a la firma de un pacto del 25 de mayo, con el mayor de los consensos posibles para las reformas económicas y políticas que impulsa Milei.

En el nuevo proyecto de casi 270 artículos (el inicial era de 664), la Casa Rosada incluyó la coparticipación del impuesto a los ingresos personales (ganancias), el pedido de facultades especiales para el presidente, en el marco de la declaración de emergencia económica, y la privatización de empresas y organismos públicos.

Se trata de dos proyectos separados. Por un lado, la nueva Ley Bases que contiene las emergencias, reforma del Estado y un régimen de incentivo a grandes inversiones. Mientras que en la reforma fiscal es un texto aparte de 119 artículos. Contiene la modificación al Impuesto a las Ganancias.

El documento tiene 177 páginas y 269 artículos e incluye las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desregulaciones económicas, un aumento del 10% para las jubilaciones y su indexación al IPC y un blanqueo laboral.

Fuentes cercanas a Milei sostuvieron a A24.cm un mensaje del gobierno para presionar a los gobernadores a que no rechacen el DNU: "Si el Senado rechaza hoy el DNU será un fuerte mensaje al Gobierno", reconocieron en el entorno presidencial, que no descartaron estar analizando un "Plan B" y un "Plan C" si el Congreso termina rechazando en ambas cámaras del Congreso el DNU, y seguirá firme "defendiendo las reformas", a pesar de todo.

A Continuación el nuevo texto del proyecto de Ley Ómnibus que este jueves el Gobierno envió a los jefes de bloque de Diputados, para que vuelva a ser tratado en comisiones de la Cámara Baja.

Noticia en desarrollo...