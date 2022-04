El sugestivo mensaje que le envió Mauricio Macri a Juntos por el Cambio con miras al 2023

El mensaje audiovisual estaba dedicado a la dirigencia del PRO en la Primera Sección Electoral bonaerense, referenciada en el diputado nacional Cristian Ritondo.

"Hola a todos, buenas tardes. Un saludo grande a Cristian y Alex (Campbell) y todos los integrantes de la Primera que están almorzando y no me la quería perder", arrancó el video del ex jefe de Estado. Y continuó: "Quiero enviarles un abrazo muy grande, que la pasen lindo y se preparen porque estamos más juntos que nunca, listos para el segundo tiempo del cambio".

Esta semana el cofundador de Cambiemos había sido noticia al compartir una foto con Donald Trump, con quien se reencontró en Palm Beach. También participó del almuerzo el exembajador norteamericano en la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Trujillo.

"Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos", escribió Macri. El encuentro fue en la residencia que el exmandatario de Estados Unidos tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Allegados a Macri indicaron que en ese encuentro se habló en "líneas generales" sobre la situación política en Estados Unidos y temas vinculados al hemisferio occidental, aunque sin referirse puntualmente a la crisis económica en la Argentina o la fractura en el Gobierno de Alberto Fernández.