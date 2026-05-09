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En medio de la polémica por el caso Adorni, Milei respaldó la recorrida de Bullrich por la Ciudad

El Presidente compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se ve a la senadora libertaria en su visita a Villa Lugano. Además, la legisladora participó de la reunión de gabinete.

Milei respaldó la recorrida de Bullrich por la Ciudad. 

Milei respaldó la recorrida de Bullrich por la Ciudad. 

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. En medio de la polémica por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Patricia Bullrich en plena campaña porteña.

Leé también Javier Milei vuelve de su viaje, Karina se reúne con gobernadores y cómo quedó la agenda de Adorni
Karina Milei, junto a funcionarios nacionales, durante el recorrido de la planta Caleras San Juan (Foto: Presidencia).

El mandatario utilizó sus redes sociales para mostrar apoyo a la senadora libertaria, pocos días después de que Bullrich le reclamara a Adorni que presente su declaración jurada de bienes en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Milei compartió una publicación de Bullrich en la red social X, donde la legisladora mostró imágenes de una recorrida por el barrio porteño de Villa Lugano junto a vecinos y militantes de La Libertad Avanza. En el video también aparece la legisladora porteña Pilar Ramírez.

Los vecinos de Lugano. Nos votaron para defender sus prioridades y estar en la calle, escuchándolos para hacer las cosas bien. Coraje y decisión no faltan, lo saben”, escribió Bullrich junto a las imágenes de la visita.

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El gesto del Presidente fue interpretado como una señal de respaldo político en medio de las tensiones internas que atraviesa el oficialismo por la situación judicial y patrimonial de Adorni.

Además, el último viernes Bullrich participó de la reunión de gabinete nacional. Según trascendió, parte del encuentro estuvo enfocada en el escenario legislativo y en la estrategia del Gobierno para ordenar los proyectos que buscará impulsar en el Congreso durante los próximos meses.

Patricia Bullrich explicó por qué le pidió la declaración jurada a Adorni

Tras la repercusión de sus declaraciones, Patricia Bullrich defendió públicamente el pedido para que Manuel Adorni presente cuanto antes su declaración jurada y aporte pruebas en la causa que lo investiga.

Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, sostuvo la exministra de Seguridad al justificar su postura.

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En esa línea, remarcó la necesidad de acelerar el proceso para evitar que la polémica siga afectando al Gobierno: “Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”.

Bullrich también consideró que el esclarecimiento rápido del caso beneficiaría tanto al funcionario como al propio Presidente. “Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”, concluyó.

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