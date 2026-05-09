En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
años
Maestros
Festival de Cerdeña

Histórico: Faustino Oro logró el título de Gran Maestro de ajedrez con apenas 12 años

El argentino venció al polaco Bartlomiej Niedbala en el Torneo Abierto de Cerdeña y, a falta de una jornada, consiguió un hito en su carrera. Es el segundo ganador de ajedrez más joven de la historia.

Faustino Oro

Faustino Oro, con 12 años, es Gran Maestro de ajedrez.Foto: Agencia NA (Redes)

El ajedrez argentino volvió a hacer historia de la mano de Faustino Oro. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, el joven prodigio se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de todos los tiempos y quedó a un paso de lograr una marca inédita para el deporte nacional.

Leé también El álbum del Mundial ya no será el mismo: la FIFA confirmó un cambio histórico
Durante décadas, el álbum del Mundial se convirtió en una tradición central para los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

El talento nacido en el barrio porteño de San Cristóbal alcanzó el histórico registro durante su participación en el Abierto de Cerdeña, torneo en el que llegó con un Elo de 2629 y donde permanece invicto tras ocho rondas, con cinco victorias y tres empates.

Durante el certamen, Faustino Oro derrotó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala. Además, empató frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

faustino-oro-es-uno-de-los-talentos-mas-sorprendentes-del-deporte-argentino-foto-faustioroinstagram-ZPFNLZTQDVF7RMORRAYE54NK7E
Faustino Oro es uno de los talentos más sorprendentes del deporte argentino. (Foto: @faustioro/Instagram)

Faustino Oro es uno de los talentos más sorprendentes del deporte argentino. (Foto: @faustioro/Instagram)

La consagración llegó luego de vencer con piezas blancas al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala, resultado que le permitió alcanzar seis puntos sobre ocho posibles y asegurar la norma definitiva para convertirse en Gran Maestro.

El dato más impactante es que incluso una derrota en la última ronda no alterará el logro conseguido por el argentino.

El rival de Faustino Oro en la última ronda

Para cerrar oficialmente su histórica actuación, Faustino enfrentará este domingo desde las 4:30 de la madrugada de Argentina al ruso Ian Nepomniachtchi, exretador al título mundial.

El emparejamiento terminó favoreciendo al joven argentino, ya que el altísimo ranking Elo de Nepomniachtchi le permite alcanzar la norma requerida incluso en caso de perder la partida.

Fausto oro campeón
Faustino Oro está a un paso de convertirse en Gran Maestro del ajedrez con solo 12 años (EFE)

Faustino Oro está a un paso de convertirse en Gran Maestro del ajedrez con solo 12 años (EFE)

Para convertirse en Gran Maestro, Oro necesitaba una performance superior a los 2600 puntos Elo durante el torneo, objetivo que consiguió gracias a sus resultados en el Abierto de Cerdeña.

Quién es Faustino Oro, la joya argentina del ajedrez

Con solo 12 años, Faustino Oro ya es considerado uno de los mayores talentos del ajedrez mundial. En junio de 2024 había hecho historia al convertirse en el Maestro Internacional más joven de todos los tiempos con apenas 10 años, 8 meses y 16 días.

Además, en mayo de 2026 alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos, consolidándose como una de las grandes promesas del circuito internacional y alimentando la ilusión de que Argentina vuelva a tener una figura dominante en la élite del ajedrez mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
años Maestros Italia
Notas relacionadas
Histórico fallo de la FIFA: qué pasó con la sanción de Otamendi y por qué jugará el Mundial
Sanción histórica en el Real Madrid: la multa que le impuso el club a Valverde y Tchouaméni
Tiene 19 años y ya estuvo involucrado en una muerte: el nuevo choque que desató otra tragedia
Banner Seguinos en google DESK

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar