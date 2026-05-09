Histórico: Faustino Oro logró el título de Gran Maestro de ajedrez con apenas 12 años

El dato más impactante es que incluso una derrota en la última ronda no alterará el logro conseguido por el argentino.

El rival de Faustino Oro en la última ronda

Para cerrar oficialmente su histórica actuación, Faustino enfrentará este domingo desde las 4:30 de la madrugada de Argentina al ruso Ian Nepomniachtchi, exretador al título mundial.

El emparejamiento terminó favoreciendo al joven argentino, ya que el altísimo ranking Elo de Nepomniachtchi le permite alcanzar la norma requerida incluso en caso de perder la partida.

Fausto oro campeón Faustino Oro está a un paso de convertirse en Gran Maestro del ajedrez con solo 12 años (EFE)

Para convertirse en Gran Maestro, Oro necesitaba una performance superior a los 2600 puntos Elo durante el torneo, objetivo que consiguió gracias a sus resultados en el Abierto de Cerdeña.

Quién es Faustino Oro, la joya argentina del ajedrez

Con solo 12 años, Faustino Oro ya es considerado uno de los mayores talentos del ajedrez mundial. En junio de 2024 había hecho historia al convertirse en el Maestro Internacional más joven de todos los tiempos con apenas 10 años, 8 meses y 16 días.

Además, en mayo de 2026 alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos, consolidándose como una de las grandes promesas del circuito internacional y alimentando la ilusión de que Argentina vuelva a tener una figura dominante en la élite del ajedrez mundial.