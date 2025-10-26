En vivo Radio La Red
Elecciones 2025: dónde esperan los resultados las principales fuerzas

Javier Milei estará en el Hotel Libertador, Axel Kicillof en La Plata y Juan Schiaretti en Córdoba. Los partidos aguardan la definición de una votación clave.

La Argentina se expresó en las urnas tras las elecciones legislativas 2025, en las que se renueva la mitad del Congreso de la Nación. Con la Boleta Única de Papel (BUP) debutando en todo el país, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, Provincias Unidas y otras fuerzas políticas aguardan los resultados oficiales que se conocerán a partir de las 21 horas.

En estos comicios de medio término, que se realizan cada dos años, se eligen 127 diputados y 24 senadores nacionales. En el caso del Senado, cada provincia elige tres representantes: dos para la lista más votada y uno para la segunda fuerza. En Diputados, en cambio, las bancas se distribuyen de forma proporcional mediante el sistema D’Hondt, de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada distrito.

La Libertad Avanza: Milei espera en el Hotel Libertador

El presidente Javier Milei encabeza el bunker libertario en el Hotel Libertador, en pleno microcentro porteño, junto a los principales candidatos y ministros del Gobierno. Entre ellos, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el abogado Alejandro Fargosi (CABA), Diego Santilli y Karen Reichardt (Buenos Aires).

El lugar tiene una fuerte carga simbólica: fue allí donde Milei celebró su triunfo en el balotaje de 2023 frente a Sergio Massa, que lo llevó a la Casa Rosada. Esta noche lo acompañarán su hermana Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia, y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo.

Javier Milei encabeza el bunker libertario en el Hotel Libertador.

El oficialismo busca consolidar su presencia en el Congreso en una elección ajustada, provincia por provincia, que podría definir el rumbo político y económico de los próximos meses.

Fuerza Patria: el peronismo unificado en La Plata

El peronismo reunido bajo el sello Fuerza Patria montó su bunker principal en el Hotel General Brizo, ubicado en la ciudad de La Plata, donde se reunirán Axel Kicillof, Jorge Taiana y los principales candidatos bonaerenses.

El espacio apuesta a ampliar su representación legislativa en ambas cámaras y reeditar el resultado favorable obtenido el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Fuerza Patria montó su bunker principal en el Hotel General Brizo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los dirigentes Mariano Recalde e Itaí Hagman esperarán los resultados en la sede del PJ porteño (San José 181). En tanto, la expresidenta Cristina Kirchner seguirá el desarrollo electoral desde su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Provincias Unidas: debut electoral con base federal

La nueva coalición Provincias Unidas, integrada por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), debutará en estas elecciones como fuerza nacional.

Cada distrito aguardará los resultados en su provincia:

  • En Córdoba, el bunker estará en el Hotel Quorum y la lista la encabezará Juan Schiaretti.
  • En Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia lidera la boleta y esperará los datos en Salones de Puerto Norte, en Rosario.
  • En CABA, el espacio “Ciudadanos Unidos” —con Graciela Ocaña (senadora) y Martín Lousteau (diputado)— se concentrará en el Comité Capital de la UCR, en Tucumán 1660.
El acto de cierre de Provincias Unidas en Obras Sanitarias.

Frente de Izquierda y Coalición Cívica

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U) se reunirá en el Centro Laurat Bak de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de Myriam Bregman y Gabriel Solano, entre otros dirigentes.

Por su parte, la Coalición Cívica, fundada por Elisa Carrió, esperará los resultados en la confitería El Greco, en Caballito. Allí se concentrarán sus principales candidatos: Hernán Reyes (Diputados) y Marcela Campagnoli (Senado).

Cierre de los comicios y primeros resultados

Las mesas de votación cerraron a las 18:00 horas y, desde ese momento, comenzó el escrutinio provisorio. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, brindó una conferencia de prensa desde el Centro de Cómputos para informar sobre el nivel de participación.

A las 21:15, Luz Saldivia, titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), dará a conocer los primeros resultados oficiales.

El organismo también lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, disponible para seguir en tiempo real el recuento de votos por provincia, categoría y mesa, además de consultar los telegramas y resultados provisorios.

