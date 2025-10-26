Elecciones legislativas 2025: qué pasa si voy a votar a último minuto

NTUGDA44Q5BN7MRDPFBQE2RSEE La CNE recordó que todas las personas que se encuentren en la fila antes de las 18 tienen derecho a votar.

Elecciones 2025: qué pasa con las clases el lunes 27 de octubre

En esta oportunidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las clases se dictarán con normalidad el lunes 27 de octubre en todas las escuelas afectadas por la votación.

La medida es posible gracias a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que acelera el escrutinio y reduce los tiempos de limpieza y reorganización de las instituciones.

Para garantizar el regreso inmediato a las aulas, se realizará un operativo especial de limpieza en los establecimientos escolares una vez finalizada la votación el domingo por la noche.