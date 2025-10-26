En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones
Elecciones 2025
ELECCIONES 2025

Elecciones legislativas 2025: qué pasa si voy a votar a último minuto

Muchas personas esperaron a última hora para ejercer su derecho cívico en una jornada clave para determinar la formación del nuevo Congreso Nacional.

Qué pasa si voy a votar a último minuto. 

Qué pasa si voy a votar a último minuto. 

Las elecciones legislativas 2025 en Argentina se desarrollan este domingo 26 de octubre en todo el país para renovar parte del Congreso de la Nación. Desde las 8 de la mañana, los centros de votación y las urnas permanecen abiertos y lo harán hasta las 18:00 horas, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Leé también Desde Pamela David a Graciela Alfano: el look de los famosos en las elecciones legislativas 2025
Desde Pamela David a Graciela Alfano: el look de los famosos en las elecciones legislativas 2025

La CNE recordó que todas las personas que se encuentren en la fila antes de las 18 tienen derecho a votar, aunque el acto se extienda algunos minutos más. Es decir, si un ciudadano llega a las 17:50 o incluso minutos antes del cierre, las autoridades de mesa deben permitirle sufragar sin objeciones.

Esta aclaración busca evitar confusiones y demoras en los últimos minutos de la jornada, cuando muchos votantes suelen acercarse para evitar las largas filas del mediodía.

Además, la veda electoral continuará vigente hasta las 21:00 horas de este domingo. Durante ese período no se pueden vender bebidas alcohólicas ni difundir resultados oficiales o encuestas.

NTUGDA44Q5BN7MRDPFBQE2RSEE
La CNE recordó que todas las personas que se encuentren en la fila antes de las 18 tienen derecho a votar.

La CNE recordó que todas las personas que se encuentren en la fila antes de las 18 tienen derecho a votar.

Elecciones 2025: qué pasa con las clases el lunes 27 de octubre

En esta oportunidad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que las clases se dictarán con normalidad el lunes 27 de octubre en todas las escuelas afectadas por la votación.

La medida es posible gracias a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), que acelera el escrutinio y reduce los tiempos de limpieza y reorganización de las instituciones.

Para garantizar el regreso inmediato a las aulas, se realizará un operativo especial de limpieza en los establecimientos escolares una vez finalizada la votación el domingo por la noche.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones Elecciones 2025 Cámara Nacional Electoral
Notas relacionadas
Desde el "mini" Milei a sorpresas en las urnas: cuáles fueron las perlitas de las elecciones
Sergio Massa votó en Tigre y definió a las legislativas 2025 como "una elección crucial"
Cómo funciona el transporte público en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar