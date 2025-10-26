En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados de la elección en todo el país y desde que hora se conocerán.

La elección legislativa de medio término tiene una particularidad. La justicia electoral no dará una información con un resultado a nivel nacional. Pero desde una página oficial se podrá consultar los resultados con datos ciertos.

Cómo seguir al instante el resultado electoral en todo el país. (Foto: Cámara Nacional Electoral)

Cómo seguir al instante el resultado electoral en todo el país. (Foto: Cámara Nacional Electoral)
Leé también El insólito motivo por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar
Alicia y Norberto, los padres de Javier y Karina Milei, se presentaron a votar este domingo en un colegio de Vicente López. 

Allí se podrá ver los resultados en cada distrito, provincia por provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no habrá, en la información oficial, un resultado global, es decir, que fuerza política logró más votos en la suma total de todo el país.

Esto obedece a que la Justicia tomó esa determinación porque el partido gobernante, La Libertad Avanza, es la única fuerza que se presentó con listas propias (o con alianzas como en CABA, pero con el nombre de LLA). En cambio, la principal fuerza opositora, el peronismo, se presenta con varias opciones. El kirchnerismo, la corriente que lidera Cristina Fernández de Kirchner, está presente con sus propios candidatos en 14 distritos. Otras figuras del PJ se presentan en listas diferentes opciones. Con espacios propios o en alianzas, como por ejemplo, el peronismo cordobés, liderado por Juan Schiaretti.

Por lo tanto, serán los medios de comunicación los que sumen el total de votos de las fuerzas políticas para tener una apreciación en todo el país del resultado que logra el gobierno en esta elección en su mitad del mandato. A partir de estos resultados, se sabrá el dato más importante de este comicio: Cómo será la composición del Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, para los dos años de mandato que le quedan al presidente Javier Milei.

Más allá del resultado "general" de la elección, el gobierno espera a que el incremento de su representación parlamentaria le permita, por lo menos, tener 1 banca más del tercio de alguna de las dos cámaras. Eso, le permitiría evitar que la oposición pudiera rechazar eventuales vetos del Poder Ejecutivo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
Desde el "mini" Milei a sorpresas en las urnas: cuáles fueron las perlitas de las elecciones
Clima de euforia en el búnker de La Libertad Avanza mientras Milei y su gabinete esperan los primeros resultados
Qué pasa si no fui a votar, de cuánto es la multa y cómo justificar la ausencia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar