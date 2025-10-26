Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados de la elección en todo el país y desde que hora se conocerán.

Por lo tanto, serán los medios de comunicación los que sumen el total de votos de las fuerzas políticas para tener una apreciación en todo el país del resultado que logra el gobierno en esta elección en su mitad del mandato. A partir de estos resultados, se sabrá el dato más importante de este comicio: Cómo será la composición del Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados, para los dos años de mandato que le quedan al presidente Javier Milei.

Más allá del resultado "general" de la elección, el gobierno espera a que el incremento de su representación parlamentaria le permita, por lo menos, tener 1 banca más del tercio de alguna de las dos cámaras. Eso, le permitiría evitar que la oposición pudiera rechazar eventuales vetos del Poder Ejecutivo.