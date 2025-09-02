En vivo Radio La Red
Política
Peronismo
Elecciones 2025
Elecciones 2025

Elecciones bonaerenses: el radicalismo y el peronismo no K buscan saltar la grieta y dar un batacazo en provincia

El espacio Somos busca sumar desde atrás y trascender la grieta. La referencia nacional en Provincias Unidas.

Elecciones bonaerenses: el radicalismo y el peronismo no K buscan saltar la grieta y dar un batacazo en provincia

El plato fuerte en la Provincia de Buenos Aires es la batalla final entre el peronismo, que gobierna el distrito, y La Libertad Avanza que dice que viene por el "kirchnerismo nunca más". Pero en el medio aparece otra opción que -aunque sabe que no tiene chances de ganar- puede sumar unos porotos para tratar de romper la polarización.

El espacio Somos que integran radicales, peronistas no kirchneristas y algunos desencantados del PRO, busca sumar posiciones. En los últimos días, buscan darle un perfil más nacional a las candidaturas y por eso se vio a muchos de sus candidatos con el gobernador radical Maximiliano Pullaro y con Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por el espacio de Provincias Unidas en PBA.

A su vez, el exgobernador de Córdoba y candidato por esa provincia, Juan Schiaretti, también desembarcará en Buenos Aires y se mostrará con los candidatos del espacio para la elección local: el miércoles estará en Tigre junto a Julio Zamora (candidato por la primera sección electoral) y el jueves en La Matanza junto a Pablo Domenichini (candidato por la tercera).

nicoletti

El respaldo de Pullaro

Pullaro se reunió este martes con los principales candidatos radicales. Estuvieron el candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral, Pablo Domenichini y Pablo Nicoletti (que encabeza la Octava Sección de La Plata); junto a otros dirigentes del espacio.

Más allá de la foto política, se habló de la experiencia de gestión de Santa Fe, especialmente en lo que hace a la inseguridad. “El ejemplo de Santa Fe demuestra que se puede gobernar con firmeza, transparencia y cercanía con la gente. En Buenos Aires hay una oportunidad para hacer lo mismo con equipos preparados y vocación de transformación”, dijo Domenichini. “Si en Santa Fe se le está ganando al narco, en Buenos Aires también podemos hacerlo”, agregó el diputado provincial.

“Los platenses no podemos seguir viviendo con miedo. La experiencia de Maximiliano en Santa Fe demuestra que, con coraje y planificación, se puede recuperar la seguridad. Ese ejemplo lo queremos llevar a nuestra ciudad”, sostuvo Nicoletti.

La pantera Rosa

somos

Somos lleva una boleta color rosa y hace punta con una campaña con la Pantera Rosa para hacer más recordable la marca. También tiene buena fuerza de intendentes especialmente en el interior de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta es si podrán traccionar votos con la cara de los jefes comunales o si la elección quedará indisolublemente atada a un debate nacional. Esa es la cuestión.

