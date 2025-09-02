Elecciones bonaerenses: el radicalismo y el peronismo no K buscan saltar la grieta y dar un batacazo en provincia

Más allá de la foto política, se habló de la experiencia de gestión de Santa Fe, especialmente en lo que hace a la inseguridad. “El ejemplo de Santa Fe demuestra que se puede gobernar con firmeza, transparencia y cercanía con la gente. En Buenos Aires hay una oportunidad para hacer lo mismo con equipos preparados y vocación de transformación”, dijo Domenichini. “Si en Santa Fe se le está ganando al narco, en Buenos Aires también podemos hacerlo”, agregó el diputado provincial.

“Los platenses no podemos seguir viviendo con miedo. La experiencia de Maximiliano en Santa Fe demuestra que, con coraje y planificación, se puede recuperar la seguridad. Ese ejemplo lo queremos llevar a nuestra ciudad”, sostuvo Nicoletti.

La pantera Rosa

somos

Somos lleva una boleta color rosa y hace punta con una campaña con la Pantera Rosa para hacer más recordable la marca. También tiene buena fuerza de intendentes especialmente en el interior de la Provincia de Buenos Aires. La pregunta es si podrán traccionar votos con la cara de los jefes comunales o si la elección quedará indisolublemente atada a un debate nacional. Esa es la cuestión.