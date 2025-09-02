La sincera reacción de Carmen Barbieri a los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto: "Me parece..."

"Me cae bien ella. Además de ser una gran artista, me parece divina, me cae genial. Son amigos, me parece, de hace mucho tiempo", elogió a la integrante del canal de streaming de Olga.

En medio de la conversación surgió inevitablemente la comparación con Sofía Aldrey, su exnuera, con quien mantiene una excelente relación y acompañó al actor en el momento mas difícil de su vida que fue atravesar la dura enfermeda de cáncer. Sin embargo, Carmen prefirió no tomar partido ni inclinarse hacia un lado u otro.

"La quiero un montón a Sofi, soy una gran agradecida. Hizo un montón por él. Quiero a los Aldrey, a la familia. Cuando pasó por una enfermedad muy grande, Sofi lo acompañó. Es una gran mujer", señaló. Ante la insistencia de inclinarse por una de las dos, Carmen fue astuta y dejó en claro que el cariño por ambas es igual: "Son las dos divinas".

Qué dijo Sofía Aldrey de Evelyn Botto al enterarse que estarían comenzando un romance

Sofía Aldrey, la expareja de Fede Bal, se despachó sin filtro este lunes en LAM (América TV) al referirse al hijo de Carmen Barbieri y no dudó en lanzar un picante comentario sobre Evelyn Botto, señalada como su nueva conquista. “Ella siempre lo persiguió”, aseguró.

La situación se dio cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó a Sofía que Fede estaría comenzando un vínculo con la locutora. “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó.

Y agregó: “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.

“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, sostuvo.

Más adelante, Aldrey aclaró que la responsabilidad de la fidelidad siempre recaía en su pareja. Aun así, subrayó: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

En ese momento, el periodista lanzó: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”. A lo que Sofía respondió con humor: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, expresó entre risas.