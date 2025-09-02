La sincera reacción de Carmen Barbieri a los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto: "Me parece..."

Carmen Barbieri no esquivó uno de los temas del momento que tienen a su hijo, Fede Bal, como protagonista junto a la artista Evelyn Botto, y un posible romance.
Carmen Barbieri rompió el silencio y recogió el guante frente a las versiones que apuntan a un posbible noviazgo entre Fede Bal y Evelyn Botto. Además, habló de su exnuera, Sofía Aldrey.
En diálogo con LAM (América TV), la conductora sostuvo que, como toda madre, lo único que le importa es ver feliz a su hijo, sin importar quién lo acompañe sentimentalmente. Si él está bien, yo estoy bien, fue la idea que dejó clara durante la charla.
"Lo amo. Es lo más importante, el amor de mi vida", explicó Barbieri, mientras la cámara se iba con una foto de su hijo que tiene como fondo de pantalla de su celular.
Opinando sobre el vínculo que existiría entre Fede y Botto aseguró que "me gusta que él sea feliz. No sé si hay una relación. Él me dice que no está de novio, o capaz que sí, o no me quiere decir. Pero me parece bien. Que haga su vida, su nombre. Hace mucho tiempo que está solo, sin pareja, sería bárbaro".
"Me cae bien ella. Además de ser una gran artista, me parece divina, me cae genial. Son amigos, me parece, de hace mucho tiempo", elogió a la integrante del canal de streaming de Olga.
En medio de la conversación surgió inevitablemente la comparación con Sofía Aldrey, su exnuera, con quien mantiene una excelente relación y acompañó al actor en el momento mas difícil de su vida que fue atravesar la dura enfermeda de cáncer. Sin embargo, Carmen prefirió no tomar partido ni inclinarse hacia un lado u otro.
"La quiero un montón a Sofi, soy una gran agradecida. Hizo un montón por él. Quiero a los Aldrey, a la familia. Cuando pasó por una enfermedad muy grande, Sofi lo acompañó. Es una gran mujer", señaló. Ante la insistencia de inclinarse por una de las dos, Carmen fue astuta y dejó en claro que el cariño por ambas es igual: "Son las dos divinas".
Sofía Aldrey, la expareja de Fede Bal, se despachó sin filtro este lunes en LAM (América TV) al referirse al hijo de Carmen Barbieri y no dudó en lanzar un picante comentario sobre Evelyn Botto, señalada como su nueva conquista. “Ella siempre lo persiguió”, aseguró.
La situación se dio cuando el cronista Santiago Riva Roy le mencionó a Sofía que Fede estaría comenzando un vínculo con la locutora. “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó.
Y agregó: “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.
“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, sostuvo.
Más adelante, Aldrey aclaró que la responsabilidad de la fidelidad siempre recaía en su pareja. Aun así, subrayó: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.
En ese momento, el periodista lanzó: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”. A lo que Sofía respondió con humor: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, expresó entre risas.