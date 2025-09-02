Un apostador se llevó más de $1.732 millones en el Quini 6 y aún no aparece

El pozo multimillonario despertó ilusión en los clientes habituales de la agencia, muchos de los cuales suelen jugar los mismos números. Sin embargo, en este caso el ganador no es de los conocidos por Saguir y su equipo.

“Estamos esperando que se acerque el apostador. Generalmente se acercan a verificarlo antes de llevarlo a la lotería para cobrar, pero por ahora no lo ha hecho”, señaló.

El premio, superior a los 1.700 millones de pesos, no solo es un récord para Neuquén, sino que coloca a este ganador entre los más grandes de la historia del Quini 6. La expectativa ahora está en ver si el apostador decide aparecer pronto y cuál será su primera decisión como nuevo millonario.

foto gentileza Sebastián Fariña Petersen