¡Hay millonario!

Un apostador se llevó más de $1.732 millones en el Quini 6 y aún no aparece

¡No lo pueden creer! Hay un vecino se llevó una fortuna en el Quini 6 y todavía nadie sabe quién es. Enterate.

La suerte golpeó de lleno en el barrio Villa Florencia de la capital neuquina. En la Agencia de Quiniela 107, se vendió el billete ganador del Quini 6, cuyo pozo alcanzó la increíble suma de $1.732.300.000. Un monto histórico que convirtió a un apostador en millonario de la noche a la mañana.

Leé también Qué número hay que jugar hoy para volverse millonario en la lotería
que numero hay que jugar hoy para volverse millonario en la loteria

El detalle más llamativo es que, hasta el momento, el flamante ganador no apareció para reclamar el premio, generando una gran expectativa en todo Neuquén.

El vendedor del billete, Francisco Saguir, contó la emoción de ser protagonista de un hecho sin precedentes: “Habíamos vendido el pozo de $7 millones, pero algo así tan grande no. También somos nuevitos en este rubro, si bien la agencia tiene muchos años, nosotros somos propietarios hace dos años más o menos”, explicó al portal El Once.

Según detalló, cada semana se comercializan entre 50 y 80 billetes, lo que muestra que la venta ganadora se dio en un marco absolutamente común, como cualquier otro sorteo.

El pozo multimillonario despertó ilusión en los clientes habituales de la agencia, muchos de los cuales suelen jugar los mismos números. Sin embargo, en este caso el ganador no es de los conocidos por Saguir y su equipo.

“Estamos esperando que se acerque el apostador. Generalmente se acercan a verificarlo antes de llevarlo a la lotería para cobrar, pero por ahora no lo ha hecho”, señaló.

El premio, superior a los 1.700 millones de pesos, no solo es un récord para Neuquén, sino que coloca a este ganador entre los más grandes de la historia del Quini 6. La expectativa ahora está en ver si el apostador decide aparecer pronto y cuál será su primera decisión como nuevo millonario.

image

foto gentileza Sebastián Fariña Petersen

Lotería
