En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío
Hacks
Ejercicio

Desafío matemático en menos de 10 segundos: ¿cuánto es 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

¿Podés resolver correctamente esta secuencia de operaciones? 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25): solo un orden adecuado de las operaciones te llevará al resultado correcto.

¿Podés resolver correctamente esta secuencia de operaciones? 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25): solo un orden adecuado de las operaciones te llevará al resultado correcto.

Este ejercicio pone a prueba la rapidez mental y la correcta aplicación del orden de las operaciones matemáticas. Resolver 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25) en menos de 10 segundos no es tarea sencilla. Si no se sigue el orden adecuado de operaciones, el resultado final será incorrecto. Para resolverlo de manera correcta, es necesario aplicar el sistema PEMDAS, que establece una jerarquía clara de operaciones.

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (100 × 5 ÷ 10) + (3 × 3)
Resolver ejercicios como este mejora la concentración, fortalece el razonamiento lógico y estimula funciones clave del cerebro, como la memoria y la toma de decisiones.

Aunque este desafío puede parecer simple, resaltar la importancia de aplicar correctamente el orden de resolución es fundamental. A veces, incluso personas con formación académica avanzada pueden cometer errores si no se sigue el procedimiento correcto.

Método de resolución:

El sistema PEMDAS determina el orden en que deben realizarse las operaciones:

  • Primero, resolver las operaciones dentro de los paréntesis.

  • Luego, realizar las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.

  • Finalmente, resolver las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Si no se respeta este orden, es posible obtener un resultado incorrecto. A continuación, se presenta el paso a paso para resolver el desafío:

Desafío matemático:

20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)

desafio-matematico (1)

Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:

A) 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)

B) 100 ÷ 10 x 5 + (50)

C) 10 x 5 + 50

Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:

D) 50 + 50

E) Resultado final 100

Beneficios de resolver este tipo de ejercicios

desafio-matematico

Este tipo de desafío no solo mejora la rapidez mental, sino que también activa diversas áreas del cerebro, favoreciendo la memoria de trabajo y la concentración. Además, según investigaciones realizadas por la Universidad de Princeton, resolver cálculos mentales con regularidad puede contribuir a:

  • Prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad.

  • Mejorar la flexibilidad cerebral.

  • Incrementar las habilidades para tomar decisiones rápidas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático para resolver en menos de 10 segundos: (1.500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la película argentina más emotiva y exitosa de los últimos años
San Ramón Nonato: por qué se lo celebra el 31 de agosto y qué oración se le hace para pedir la protección del embarazo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar