Desafío matemático en menos de 10 segundos: ¿cuánto es 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)?

-
Primero, resolver las operaciones dentro de los paréntesis.
-
Luego, realizar las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha.
-
Finalmente, resolver las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Si no se respeta este orden, es posible obtener un resultado incorrecto. A continuación, se presenta el paso a paso para resolver el desafío:
Desafío matemático:
20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)
Paso 1: resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis, luego las divisiones o multiplicaciones de izquierda a derecha y después las multiplicaciones de izquierda a derecha:
A) 20 x 5 ÷ 10 x 5 + (25 + 25)
B) 100 ÷ 10 x 5 + (50)
C) 10 x 5 + 50
Después hay que resolver las sumas y restas de izquierda a derecha:
D) 50 + 50
E) Resultado final 100
Beneficios de resolver este tipo de ejercicios
Este tipo de desafío no solo mejora la rapidez mental, sino que también activa diversas áreas del cerebro, favoreciendo la memoria de trabajo y la concentración. Además, según investigaciones realizadas por la Universidad de Princeton, resolver cálculos mentales con regularidad puede contribuir a:
-
Prevenir el deterioro cognitivo relacionado con la edad.
-
Mejorar la flexibilidad cerebral.
-
Incrementar las habilidades para tomar decisiones rápidas.