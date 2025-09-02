Pampita contó cómo un actor famoso la dejó plantada para una foto: "Lo sigo admirando igual"

Desde el panel, algunos opinaron que la actitud de De Niro fue poco amable, pero la conductora lo justificó: “Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”.

A pesar del rechazo, dejó en claro que su admiración por el actor sigue intacta: “Yo lo sigo admirando igual, me encanta, es uno de los actores favoritos de mi familia”.

Embed

La palabra de Cochito López sobre su supuesto affaire con Pampita

En los últimos días comenzó a circular una versión que vincula sentimentalmente a Carolina “Pampita” Ardohain con el analista de Fórmula 1 Juan Manuel “Cochito” López, durante el breve período en que estuvo separada de Martín Pepa. Ahora, el piloto rompió el silencio, aunque sus palabras dejaron más interrogantes que certezas.

“Ella ya lo contó todo. Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”, expresó López en diálogo con Puro Show (El Trece), evitando confirmar o negar los rumores que involucran a la modelo.

Los trascendidos indicaban que Carolina habría tenido problemas con el seguro y la documentación de su vehículo al intentar ingresar al barrio privado de Pilar donde reside el comentarista de ESPN, situación que ella negó rotundamente.

Antes de abordar ese tema, el notero lanzó una pregunta con picardía: si conocía gente de La Pampa. Cochito respondió que tenía “un montón de amigos”. Y al mencionar a Pampita, se limitó a decir: “Sí, la conozco cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso”. Luego, en el piso del programa, los panelistas comentaron el tono irónico del piloto al esquivar una respuesta concreta. Matías Vázquez agregó que “él quiso seguir el vínculo y Pampita lo descartó, dicen que él enojado empezó a contarlo”.

Según Fernanda Iglesias, la modelo habría tenido una cita con López antes de reconciliarse con Pepa: “Ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en zona norte, cuando la reconocieron ingresando al country Mayling de Pilar, donde se anunció para ir a la casa de Cochito López”.

Consultada por este rumor en la gala de la Revista Para Ti, Pampita fue categórica: “Ay, ¿otro más? Ya me inventaron en España con un actor, con Joaquín Furriel... ¿Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo?”, se quejó, molesta por los constantes intentos de vincularla con distintos hombres. “Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín”, concluyó la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.