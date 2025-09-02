Con Sergio Massa, Kicillof cerró la campaña en la Primera Sección electoral y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

En tono electoral, Kicillof llamó a los bonaerenses a romper con la "apatía" y participar de los comicios. "Todos los bonaerenses tenemos que ir a votar para decirle a Milei que hay un futuro mejor para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina, y que ese futuro es productivo y es industrial”, instó Kicillof.

Además, lanzó una dura frase contra el ministro Caputo. “Siempre agitando los fantasmas de la inestabilidad de mercado. Miren, más inestabilidad que la que generan los inútiles que manejan el Ministerio de Economía, el Banco Central y los diferentes resortes financieros de la Argentina, es imposible”, afirmó.

El gobernador reprochó que desde el Ejecutivo se amenace con que si Milei pierde "va a haber un terremoto económico" y se distanció de esa idea: "No buscamos desestabilizar al Gobierno, sino que pare de desfinanciar”. En ese marco, convocó a la ciudadanía a “agarrar la boleta, ejercer el derecho al voto y decirle a este gobierno que quiere destruir nuestra soberanía que hasta acá llegó, que se acabó”.

Por último, advirtió que, si el oficialismo gana las elecciones legislativas, “Milei profundizará su programa económico”. Y concluyó: “No lo digo yo para meter miedo, lo dijo él mismo. Está esperando el resultado de esta elección para ir con la motosierra y llevar al Congreso las leyes que aún no pudieron. Quieren un cheque en blanco”.