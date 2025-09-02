Loretta Preska rechazó un planteo de la Argentina y le pidió que entregue información sobre sus bienes.

5ffe4afc4f00b_728_410! Loretta Preska rechazó un planteo de la Argentina.

Argentina ganó una apelación en el Segundo Circuito que le permitió no entregar el 51% de las acciones de YPF, otra de las órdenes de Preska. Pero la magistrada, unos días después, ratificó que Argentina debe entregarle comunicaciones y chats de los ministros de Economía del país, siempre relacionados con el juicio que Burford y Eton Park mantienen contra el país.

El país tiene otras dos apelaciones pendientes

Argentina tiene otras dos apelaciones pendientes. Una es contra el fallo en sí mismo, que ordena al país a pagar u$s 16.100 millones a dos fondos, por incumplimientos en el estatuto de YPF cuando se expropió la compañía, en 2012. La otra apelación es contra la orden de entregar el 51% de las acciones de la compañía por no haber cumplido el fallo anterior.

Respecto al caso NML Capital que citó la Argentina en su fundamento, la magistrada explicó que en aquel fallo la Corte Suprema de EE.UU. sostuvo que la Ley de Inmunidad Soberana (FSIA) no protege a un Estado de que se investiguen sus activos en el exterior para un eventual embargo. Según Preska, este precedente ya había sido tenido en cuenta y no respalda el pedido de Argentina.

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.