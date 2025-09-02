Fuerte denuncia de Cazzu a Christian Nodal por amenaza que involura a Inti, la hija de ambos

A más de un año del nacimiento de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, la cantante argentina reveló un costado desconocido de la dura batalla legal y emocional que atraviesa para poder viajar junto a la beba en el marco de sus giras musicales.
Cazzu expuso a Christian Nodal y la amenaza sobre su hija, Inti: “Fue uno de los peores momentos de mi vida”. Mirala.
En una entrevista sincera y dolorosa, la artista compartió los detalles de una mediación con el abogado de Nodal, que marcó un antes y un después en su vida personal.
“Estaba en una mediación: mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija —que también es su representante— y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, relató Cazzu sobre la reunión que la enfrentó a una dura realidad.
La cantante explicó que necesita un permiso de viaje para poder llevar a su hija con ella durante las giras. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”, expresó.
La mediadora incluso intentó acercar una alternativa: si no querían firmar un permiso hasta los 18 años de la niña, podían hacerlo hasta los cinco. Fue entonces cuando llegó la frase que marcó a fuego a la artista.
“El abogado emitió lo siguiente: ‘No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar’”, contó.
La reacción de Cazzu fue inmediata: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.
Lejos de victimizarse, la trapera reveló que ese día salió a cumplir con su público como siempre: “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”.
El relato de Cazzu deja en claro que su mayor lucha hoy es garantizar el bienestar y la libertad de movimiento de Inti, en medio de una negociación atravesada por tensiones, sentimientos encontrados y momentos desgarradores.
Cuando Christian Nodal termina su relación con Cazzu, vale recordar que a los pocos días confirma su vínculo con Ángela Aguilar, con quien a los pocos días también contrae matrimonio en Italia.