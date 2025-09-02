Fuerte denuncia de Cazzu a Christian Nodal por amenaza que involura a Inti, la hija de ambos

La mediadora incluso intentó acercar una alternativa: si no querían firmar un permiso hasta los 18 años de la niña, podían hacerlo hasta los cinco. Fue entonces cuando llegó la frase que marcó a fuego a la artista.

“El abogado emitió lo siguiente: ‘No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar’”, contó.

La reacción de Cazzu fue inmediata: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Lejos de victimizarse, la trapera reveló que ese día salió a cumplir con su público como siempre: “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”.

El relato de Cazzu deja en claro que su mayor lucha hoy es garantizar el bienestar y la libertad de movimiento de Inti, en medio de una negociación atravesada por tensiones, sentimientos encontrados y momentos desgarradores.

Cuando Christian Nodal termina su relación con Cazzu, vale recordar que a los pocos días confirma su vínculo con Ángela Aguilar, con quien a los pocos días también contrae matrimonio en Italia.