En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Cazzu
Christian Nodal
¡Tremendo!

Fuerte denuncia de Cazzu a Christian Nodal por amenaza que involura a Inti, la hija de ambos

Cazzu expuso a Christian Nodal y la amenaza sobre su hija, Inti: “Fue uno de los peores momentos de mi vida”. Mirala.

Fuerte denuncia de Cazzu a Christian Nodal por amenaza que involura a Inti, la hija de ambos

A más de un año del nacimiento de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal, la cantante argentina reveló un costado desconocido de la dura batalla legal y emocional que atraviesa para poder viajar junto a la beba en el marco de sus giras musicales.

Leé también Los dos males de quedarse dormido frente al televisor
los dos males de quedarse dormido frente al televisor

En una entrevista sincera y dolorosa, la artista compartió los detalles de una mediación con el abogado de Nodal, que marcó un antes y un después en su vida personal.

“Estaba en una mediación: mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija —que también es su representante— y yo. Éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, relató Cazzu sobre la reunión que la enfrentó a una dura realidad.

La cantante explicó que necesita un permiso de viaje para poder llevar a su hija con ella durante las giras. “Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y todavía no lo tengo. Parecía algo básico de entender”, expresó.

La mediadora incluso intentó acercar una alternativa: si no querían firmar un permiso hasta los 18 años de la niña, podían hacerlo hasta los cinco. Fue entonces cuando llegó la frase que marcó a fuego a la artista.

“El abogado emitió lo siguiente: ‘No se preocupen. Mi cliente está enterado de que cuando tenga ganas de ese permiso lo puede revocar’”, contó.

La reacción de Cazzu fue inmediata: “Yo todavía siento en el pecho lo que sentí. Las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicieron un silencio de muerte. Y yo pensé: contra esto no puedo, porque en ese momento me estaban diciendo que tenían el control sobre mí y sobre mi hija. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Lejos de victimizarse, la trapera reveló que ese día salió a cumplir con su público como siempre: “Yo salí sin poder respirar. Tenía que reunirme por mi show, por mi gira, por mi sueño. Fueron 16 años de remar. Y ahí entendí el privilegio que tengo de poder golpearle la puerta a un juez y pedir lo que necesito: un permiso para cuidar y estar con mi hija”.

El relato de Cazzu deja en claro que su mayor lucha hoy es garantizar el bienestar y la libertad de movimiento de Inti, en medio de una negociación atravesada por tensiones, sentimientos encontrados y momentos desgarradores.

Cuando Christian Nodal termina su relación con Cazzu, vale recordar que a los pocos días confirma su vínculo con Ángela Aguilar, con quien a los pocos días también contrae matrimonio en Italia.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cazzu Christian Nodal
Notas relacionadas
Qué significa en WhatsApp el emoji de la cara con la mano sobre la boca y por qué genera confusión
Jorge Rojas abre su corazón: el documental que revela su lado más íntimo
Desafío visual: buscá la manzana perdida entre los tomates

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar