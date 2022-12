"No es personal. He trabajado cuatro años con él, pero perdí esa amistad profunda”, contó. No obstante, aclaró que “la relación política se mantiene".

Duras críticas de Elisa Carrió contra Cristina Kirchner

Cristina_Kirchner_Senado.jpg

Carrió, por otro lado, cuestionó duramente a Cristina Kirchner. Sostuvo que la Vicepresidenta “se tenía que retirar”, de todas formas por la Causa Vialidad y vaticinó que, ante la sentencia, será beneficiada con la “prisión domiciliaria”, dado que el próximo año cumplirá 70 años.

Para Carrió, la titular del Senado es “fascista”, aunque admitió que es complicado definirla.

“La vi progresista, pero nunca la vi peronista”, indicó. “Hay personas que se definen más por ellas mismas, quizás por sus problemas de infancia o características personales”, añadió.

“Todo trastorno de personalidad finalmente se manifiesta en lo público como un carácter fascista”, completó respecto Cristina, a quien consideró que "no ama la diferencia, no la soporta”.

Elisa Carrió, más cerca de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

carrio-larreta.jpg

Carrió, en otro tramo de la charla, reconoció que trabaja con los equipos técnicos de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de cara al próximo año. También señaló que estudia el tema energético con Gerardo Morales, de la UCR, pero evitó una definición. “No tengo candidato”, expresó.

No obstante, como lo insinuó en otras oportunidades, no descartó por completo la posibilidad de lanzarse a la arena electoral. “Si no hay garantías morales puedo ser candidata”, señaló.

Sergio Massa y Alberto Fernández, otros de los apuntados por Carrió

sergio massa y alberto fernandez - FOTO EL MUNDO.jpg

Carrió, además, cuestionó el gobierno de Alberto Fernández al afirmar que “no tiene rumbo”. Sin embargo, destacó que el Presidente "puede aún hacer una contribución a la democracia" como sostener las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) e impulsar la boleta única “para garantizar que no haya fraude”.

“Un hombre sin rumbo puede tenerlo en los últimos seis meses del gobierno”, expresó.

En tanto, renovó sus críticas al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien calificó como “un tipo atado a los negocios” y una “falsificación”. “Está claro su relación con el establishment en la Argentina, con los empresarios y, de ahí con los Estados Unidos”, analizó.

No obstante, también observó la pareja que conforma con la titular de Aysa, Malena Galmarini. “Hay que tener mucho cuidado con el matrimonio. Puede ser peor al el de los Kirchner”, lanzó